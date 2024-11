En redes sociales se ha revelado cuál es la escena postcréditos de Shingeki no Kyojin, el cual ha desconcertado a los fans.

La película de Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, se estrenó este 8 de noviembre en Japón y como era de esperarse, ya se han filtrado algunos spoilers como la escena postcrédito.

Y es que quien ya tuvo oportunidad de ver la nueva película de Shingeki no Kyojin, asegura que la escena postcrédito desconocertó a los fans, mientras que otros lo celebraron.

¿Cuál es la escena postcrédito de Shingeki no Kyojin?

Tal y como se reveló, este 8 de noviembre se estrenó la película de Shingeki no Kyojin: The Last Attack, la cual recopila los últimos episodios de la serie y con la versión original del director.

Además se reveló que esta película de Attack on Titan tendría una escena postcrédito, y como era de esperarse ya se filtró en redes sociales.

Pero ¿cuál es la escena postcrédito de la nueva película Shingeki no Kyojin que se estrenó en Japón?

Tal y como se revela en redes, la escena potcrédito de Shingeki no Kyojin consiste en el universo escolar de Attack on Titan.

Aparentemente esta escena postcrédito de Shingeki no Kyojin transcurre en el tiempo moderno en donde tres amigos van al cine, discutiendo y divirtiéndose con respecto a la película.

Los amigos son Armin, Eren y Mikasa pero, lo que más ha llamado la atención es que Mikasa está vestida con ropas góticas, por lo que aseguran que se hizo canon.

Attack on Titan School Caste ✨️



"Attack on School: Rollo Final"



-



Hace unos traduje esto XD



Muchos esperan que esta sea la escena post crédito de la película de Shingeki.



Son los fake spoiler que salían en tiempos de manga* pic.twitter.com/IegXTjRnRQ — Danchou Coca (@DanchouCoca) November 3, 2024

La escena postcréditos de Shingeki no Kyojin divide opiniones

Tras revelarse cuál era la escena postcrédito tan esperada por los fans de Shingeki no Kyojin, algunos no les ha gustado mucho mientras que, otros la han amado.

Lo cual ha dividido a los fans de Attack on Titan, pues mientras algunos han tenido contenido sobre el universo escolar de Shingeki no Kyojin y a Mikasa Gótica, otros esperaban más.

Además hay quien asegura que en esta escena postcrédito de Shingeki no Kyojin, también aparece la versión alternativa de Levi siendo conserje en la escuela.

De acuerdo a quienes ya han visto dicha escena postcrédito de Shingeki no Kyojin, la escena en cuestión dura alrededor de 5 minutos.