Por fin llegó el set LEGO de The Legend of Zelda a México, siendo uno de los coleccionables más esperados por fans de Nintendo.

El set LEGO de The Legend of Zelda cuenta con 2 mil 500 piezas para armar las dos versiones del Deku Tree.

Los fans puede elegir si quieren tener la versión de Ocarina of Time o la de Breath of the Wild; en otras palabras, este es un set dos en uno.

Además, el set LEGO de The Legend of Zelda cuenta con 4 minifiguras:

Link Adulto Ocarina of Time

Link Niño Ocarina of Time

Link Adulto Breath of the Wild

Zelda Breath of the Wild

Si estás interesado en este set, a continuación te daremos todos los detalles.

Set LEGO de The Legend of Zelda (LEGO)

Precio del set LEGO de The Legend of Zelda

Dadas las piezas con las que cuenta, y que se trata de un coleccionable pensado para mayores de 18 años, el precio del set LEGO de The Legend of Zelda no es nada barato.

El precio del set LEGO de The Legend of Zelda es de 7 mil 499 pesos en México, de acuerdo con la información oficial.

Siendo uno de los coleccionables del estilo más caros con los que cuenta la marca en este momento.

Al ser un artículo nuevo, no esperes que tenga una rebaja, por lo menos en lo que resta del 2024.

Set LEGO de The Legend of Zelda (LEGO)

¿Dónde comprar el set LEGO de The Legend of Zelda?

Puedes comprar el set LEGO de The Legend of Zelda en distribuidores autorizados, sean tiendas departamentales, jugueterías o especializadas.

También puedes conseguir el set LEGO de The Legend of Zelda de manera directa en las tiendas físicas y online de la marca (https://www.lego.com).

Este coleccionable ya está disponible desde el 2 de septiembre de 2024; no hubo preventa, así que hay unidades suficientes en este momento.

Eso sí, no podrás comprar más de tres unidades en las tiendas LEGO, una medida que se toma para evitar el acaparamiento y que todos los fans alcancen su coleccionable.

Set LEGO de The Legend of Zelda (LEGO)

Con información de LEGO