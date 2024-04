Si no has podido completar tus figuras coleccionables de los cazadores de demonios, tal vez te interese el set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.

El set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba es muy especial, pues trae 4 figuras diferentes que te puedes llevar a tu casa en una sola exhibición.

Las figuras del set son:

Tanjiro Kamado

Nezuko Kamado

Zenitsu Agatsuma

Inosuke Hashibira

Pero no sólo eso, sino que todas estas figuras son de una edición única, pues brillan en la oscuridad, lo cual las hace más raras que los coleccionables normales.

Eso sí, prepárate para que tu cartera sufra, pues su precio es muy elevado, cosa que te comentaremos a continuación.

Set Funko Pop Demon Slayer Kimetsu no Yaiba (Funko)

Precio del set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba

Esperamos que estén listos para el precio del set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, pues supera por mucho el promedio de estas figuras.

El precio del set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba es de 2 mil 999 pesos, como mencionamos no es nada barato.

Este precio se debe a que son 4 figuras en un solo paquete, que son ediciones que brillan exclusivas de Crunchyroll y que el vendedor asegura que es la última pieza que le queda.

Es por ello que se ha puesto tanto caro el set; lamentablemente es la única opción en México para conseguir el paquete.

Set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba (Funko)

¿Dónde comprar el set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba?

El set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba sólo se puede comprar en México al precio de 2 mil 999 pesos en Mercado Libre.

Como ya mencionamos, esta es la única opción para conseguir el set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en México.

Aunque puedes comprar las 4 figuras por separado, aunque esas no son edición especial que brillan en la oscuridad.

En lo que se refiere al envío, el set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba te estaría llegando dos días después de haber hecho la compra.

Set Funko Pop! de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba (Funko)

Con información de Mercado Libre