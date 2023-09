Samba de Amigo Party Central nos remonta a la lejana época de Dreamcast, pues este era uno de los juegos insignia de SEGA en aquellos momentos.

Sin embargo, ahora Samba de Amigo Party Central llega al Nintendo Switch para tratar de revivir las viejas glorias de la franquicia.

Lamentablemente no lo logra del todo, pues tiene varios fallos en la ejecución y la novedad se pierde muy pronto.

Lo que nos da un título casi desechable, sobretodo si no tienes compañeros para jugar de manera continua.

Samba de Amigo Party Central (SEGA)

¿Cómo es Samba de Amigo Party Central?

La mecánica de Samba de Amigo Party Central es sencilla, dependiendo del ritmo de la canción y la dificultad de la misma, deberás acertar las notas, ya sea agitando los joycon o presionando los botones (según la modalidad que hayas elegido).

Durante la canción hay momentos donde aparecen algunas indicaciones para hacer alguna pose, sin embargo no es necesario hacerla como tal, con que muevas los joycon a la posición indicada es más que suficiente.

En caso de que estés en la modalidad sin sensor de Samba de Amigo Party Central, las poses se realizan ya sea moviendo el joystick o presionando los botones en la dirección marcada.

Además de las poses existen distintos bonus que incrementan la puntuación; por ejemplo ‘Chocar Cinco’ con distintos personajes o batear pelotas de béisbol. Esto hace que el juego no se vuelva tan monótono.

Samba de Amigo Party Central (SEGA)

Si bien es mucho más divertido jugar con los joycon y el sensor de movimiento que presionando únicamente los botones; existen algunos inconvenientes.

En muchas ocasiones el sensor no es tan preciso como nos hubiera gustado, pues puede que no lea los movimientos que hayas hecho, sobre todo aquellos que son hacia abajo.

De hecho nos bastó con agitar muy poco el control para que el movimiento sea detectado. No obstante, al ser un juego mucho más casual y al que no debe tomarse con seriedad, estas imprecisiones no le restan diversión.

El catálogo de canciones de Samba de Amigo Party Central es variado. Se agradece que las versiones de las melodías sean las originales y no algún cover extraño. Los géneros incluyen ritmos latinos, pop, así como un DLC con música japonesa.

Samba de Amigo Party Central (SEGA)

En cuanto a los modos de juego está:

Juego Rítmico: que es la clásica partida rápida donde el jugador elige la canción y dificultad.

Fiesta Para Dos: que como su nombre lo indica es para 2 jugadores de forma local y el modo en línea para 2 o 4 jugadores.

Fiesta Mundial: en la que te enfrentas contra 20 jugadores línea y en cada ronda se irán eliminando los jugadores acorde con las puntuaciones.

Stream Go!: un modo historia con enfrentamientos contra la CPU con distintas condiciones para ser superados.

De todas estas opciones, son las dos últimas las más interesantes, sobretodo si no hay nadie con quien jugar de manera local; previniendo un poco que el juego se agote cuando sólo hay un jugador.

Samba de Amigo Party Central tiene un par inconvenientes a mencionar

Samba de Amigo Party Central es un juego casual y para “fiestas”, de eso no cabe duda en este momento, aún así cuenta con problemas en su ejecución.

El primero de ellos ya lo mencionamos; Samba de Amigo Party Central no tiene un buen reconocimiento de los sensores de movimiento.

Esto es lo más grave, pues siendo un juego que depende casi al 100% de esta característica, el que falle de manera continua arruina toda la experiencia.

A diferencia de otros como Just Dance, aquí no hay una buena sincronización y es más fácil mover los controles a lo loco que intentar realizar los movimientos justos.

Samba de Amigo Party Central (SEGA)

Fue lo que nosotros hicimos en varis ocasiones, dando mejor resultado que cuando jugamos de manera normal.

El otro error de Samba de Amigo Party Central, es que no hace interesante su experiencia.

Aunque Samba de Amigo Party Central trata de mantenerte enganchado, al final no hay mucho de donde agarrarte para seguir jugando. Sea en solitario o multijugador.

En parte es por el fallo de los controles; pero también tiene mucho que ver que no hay un gran reto o atractivo en general.

Samba de Amigo Party Central (SEGA)

Si no te gustan las canciones que trae el juego, al final lo acabarás botando a los 5 minutos y no te acordarás de él en tus reuniones de amigos.

Sólo al fan de la franquicia o los juegos musicales le llamará la atención más allá de esa primera impresión.

¿Samba de Amigo Party Central vale la pena?

Si bien Samba de Amigo Party Central busca llevar la fiesta a tu consola, se queda bastante corto.

Aunque en un inicio puede ser divertido y entretenido, una vez que jugaste todo el catálogo de canciones, Samba de Amigo Party Central se vuelve un poco aburrido.

Las pistas tampoco tienen mucho reto por lo que es más un juego para tontear o pasarla bien con los amigos sólo un ratito.

Aunque siendo honestos, hay mejores opciones haya afuera que esta no tan afortunada entrega de SEGA.