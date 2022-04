En un tráiler especial, la gente de Volition presentó el sistema de personalización del nuevo ‘Saints Row’, el cual está llamado a ser uno de los más profundos en la actualidad.

‘Saints Row’ nos dejará personalizar prácticamente todo; desde nuestro personaje, hasta las armas y vehículos que usemos en toda nuestra aventura.

Así podremos elegir el aspecto físico de nuestro personaje, cosas como el género, la altura, forma de la cara, peinado, tono de piel, y ojos; pero todo con un estilo a la ‘Saints Row’.

Esto significa que ‘Saints Row’ nos dejará hacer toda clase de ediciones locas, como tener un personaje totalmente dorado, con ojos de neón, tatuajes en los brazos, cicatrices en la cara y colmillos de vampiro.

Lo cual va muy acorde a lo que ha sido toda la saga de ‘Saints Row’, que siempre ha permitido jugar con los gustos de los fans para que se expresen en la forma de sus avatares del juego.

Algo a señalar es que la gente de Volition permitirá que los fans experimenten un poco con el sistema de personalización si se suscriben a www.saintsrow.com

‘Saints Row’ también permitirá que el jugador se exprese en su ropa y armamento

Si bien personalizar un personaje está bien, no es lo único que nos dará este nuevo ‘Saints Row’; los jugadores podrán expresarse en todo aspecto posible.

‘Saints Row’ también tendrá amplio guardarropa que va desde cascos, hasta calcetines; el cual no estará limitado por género, tu avatar podrá usar toda la ropa no importando como se haya definido.

Aún más, los vehículos que obtengas en ‘Saints Row’ también pueden tener un toque personal; podrás cambiar sólo la pintura o hacerle un trabajo de “tuneado” extremo.

Personalización Saints Row (Volition)

Por si esto no fuera suficiente, todas las armas de ‘Saints Row’ podrán sufrir el mismo tratamiento; y no, no estamos hablando sólo de mejoras de rendimiento, incluimos aspectos estéticos.

Y la cereza del pastel será nuestra guarida, que también servirá para que expresemos toda nuestra personalidad en ella, con adornos muebles, pintura y su arquitectura general.

Sin lugar a dudas, Volition están haciendo un gran trabajo con la personalización de ‘Saints Row’.

‘Saints Row’ estará disponible para consolas y PC el próximo 23 de agosto de 2022