Confira a mensagem do Kurumada do volume 15 do mangá Saint Seiya: Next Dimension. https://t.co/ndJbBojU6O



Podem copiar, mas se puderem dar os devidos créditos ficaria agradecido.#SaintSeiya #nextdimension #聖闘士星矢 #車田正美 #Apolo pic.twitter.com/BPRG91PCwf