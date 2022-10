El capítulo 9 de House of the Dragon nos entregó una de las imágenes más poderosas de la temporada, con Rhaenys Targaryen montada en Meleys amenazando a Los Verdes.

Con esto quedó más que comprobada la fuerza y determinación de “La Reina que Nunca Fue”; y es que el nombre de Rhaenys Targaryen ha estado emparejado con hechos importantes en House of the Dragon y Game of Thrones.

¿Por qué lo decimos? Pues porque Rhaenys Targaryen ha sido el nombre de tres mujeres ligadas directamente al destino de Westeros desde la llegada de Aegon El Conquistador.

Aquí te presentaremos a las mujeres que han portado el nombre de Rhaenys Targaryen y entenderás el por qué de su importancia.

Casa Targaryen (HBO)

Rhaenys Targaryen “La Reina de los Siete Reinos”

La primera Rhaenys Targaryen fue la propia hermana de Aegon El Conquistador, quien era considerada la mejor jinete de dragón después de su hermano, esto gracias al vínculo que tenía con Meraxes.

Ella formó parte de la vanguardia del Conquistador en casi todas sus luchas; cabe destacar que ella y su hermana Visenya se convirtieron en las esposas de Aegon y por consiguiente en las primeras reinas de Westeros.

No obstante, según los libros de George R. R. Martin, Aegon en realidad sólo amaba a Rhaenys, mientras que a Visenya la quería; pero le era hasta cierto punto indiferente en varios aspectos.

Rhaenys se caracterizó por fortalecer los vínculos entre las casas de los Siete Reinos y tratar de mejorar las condiciones de las mujeres, estableciendo leyes a su favor, como perseguir a los Greyjoy por secuestrar a las jóvenes.

También emprendió una afrenta en contra de las leyes que permitían que los hombres mataran a las mujeres por ser infieles.

Rhaenys Targaryen participó en la conquista de Dorne, sin embargo lo Martell jamás se rindieron, a sabiendas de las habilidades de la Reina con Meraxes, usaron un escorpión para lanzar una saeta de hierro en su contra.

Meraxes fue alcanzado y Rhaenys Targaryen murió en Lanza del Sol; los Martell nunca regresaron el cuerpo de la Reina a su hermano y hermana.

Rhaenys Targaryen en Dorne (Magali Villenueve)

Rhaenys Targaryen “La Reina que Nunca Fue”

La segunda Rhaenys Targaryen fue la bisnieta de la primera Reina de Westeros, y es una de las actuales protagonistas de House of the Dragon.

Como ya muchos sabrán, esta segunda Rhaenys Targaryen era nieta del Rey Jaehaerys y legitima heredera al Trono de Hierro por derecho de sangre al morir su padre, Aemon Targaryen.

Sin embargo, el Rey Jaehaerys decidió llamar al Gran Consejo, donde se votó que Viserys serían el siguiente rey en lugar de su prima Rhaenys.

El resto lo hemos visto en House of the Dragon, Rhaenys vivió su vida en Driftmark al lado de Corlys Velaryon, teniendo a su hija Laena y su hijo Laenor, sin volverse a preocupar por el Trono de Hierro.

Esto hasta que Los Verdes usurparon el Trono de Hierro que era para su sobrina, Rhaenyra Targaryen; junto con Corlys Velaryon, fue la principal estratega militar de Los Negros.

Rhaenys asumió el mando casi total de la estrategia luego que Rhaenyra Targaryen se retirara por la muerte de uno de sus hijos (lo cual veremos en el último episodio de House of the Dragon).

La Reina que Nunca Fue le dio su mayor victoria a Los Negros, tomando ventaja de una trampa que Criston Cole, Aegon y Aemond Targaryen le tendieron.

Rhaenys Targaryen fue emboscada por los hijos de Viserys a lomos de sus dragones, en lugar de huir enfrentó a los dos jinetes; aunque fue superada, prácticamente masacró a Aegon y su dragón.

Ella murió en la batalla; pero su sacrificio le dio tiempo a Los Negros de conquistar King’s Landing y se dice que fueron las heridas (físicas y psicológicas) de este enfrentamiento, lo que llevó a la muerte de Aegon en años posteriores.

Eve Best como Rhaenys Targaryen (HBO Max)

Rhaenys Targaryen “La Hija de Rhaegar”

La última Rhaenys Targaryen nos remite a la Rebelión de Robert, se trata de la hija de Rhaegar Targaryen y Elia Martell, quien fuera asesinada por Gregor Clegane “La Montaña”.

Esta Rhaenys Targaryen murió cuando era una niña; pero su asesinato tuvo repercusiones que se dejaron sentir de manera inmediata.

Fue la muerte de Rhaenys Targaryen lo que llevó a Lyanna Stark a pedirle a Eddard que escondiera al hijo que ella tuvo con Rhaegar, y que conocemos como Jon Snow.

También fue el detonante de la furia de los Martell en contra de Gregor Clegane, en específico de Oberyn Martell, quien nunca perdonó la muerte de Elia (su hermana), Rhaenys (su sobrina) y Aegon (sobrino).

De igual manera fue una especie de detonante para la huida de Daenerys y su hermano Viserys, pues sus aliados no querían que sufrieran la misma suerte de Rhaenys y Aegon.

Aunque en Game of Thrones se dijo que Rhaenys estaba muerta, en los libros de Canción de Hielo y Fuego se ha abierto la posibilidad de que esto podría no ser así.

En Danza de Dragones se sabe que Aegon no murió y prepara su llegada a Westeros para retomar la corona para la Casa Targaryen; del mismo modo, se ha dejado entrever que Rhaenys podría seguir viva también.

No obstante, hay poca claridad debido a que los libros no han continuado desde hace más de 10 años, y Game of Thrones alteró toda la trama de George R. R. Martin es sus últimas 3 temporadas.