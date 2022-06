Tras el éxito de la película ‘Red’, ahora se ha anunciado que habrá un spin-off protagonizado por la banda que aparece en la película: 4*Town.

Es decir que la boy band compuesta por cinco jóvenes y atractivos cantantes que aparece en ‘Red’ tendrá su propia serie spin-off.

Sin embargo este spin-off de la película de Disney y Pixar ‘Red’ no es como muchos lo imaginan, ya que llegará en formato de manga.

El título que llevará este spin off de la banda de ‘Red’, 4*Town será: ‘ Disney and Pixar’s Turning Red: 4*Town 4*Real: The Manga.

¿De qué tratará este nuevo spin-off de ‘Red’?

Un nuevo spin-off de la película de Disney y Pixar ‘Red’ ha sido anunciado en formato de manga, teniendo como protagonistas a los cantantes de la banda 4*Town.

De acuerdo a lo que se ha anunciado, este nuevo spin-off de ‘Red’ narrará los acontecimientos que tuvieron lugar antes del gran concierto de 4*Town en la ciudad de Mei .

Es decir el que aparece rumbo al final de la película ‘Red’, concierto que quedó destruido tras la transformación de la madre de Mei.

El manga spin-off de ‘Red’ está escrito por Dirchansky y dibujado por KAlfee , en donde darán más detalles de los cinco jóvenes que forman la banda favorita de la protagonista de ‘Red’:

Aaron T

Aaron Z

Jesse

Robaire

Tae Young

Según la sinopsis del nuevo spin-off de ‘Red’ en formato manga, los integrantes de 4*Town llegarán un día antes de su concierto en Toronto para disfrutar de la ciudad.

Jesse y Tae Young visitarán un museo de cerámica, Aaron T va al centro comercial, Aaron Z y Robaire se quedan en el estudio para practicar sus pasos de baile antes de su concierto.

Cabe recordar que ‘Red’ es una de las películas más recientes de Disney y Pixar cuyo estreno se dio en la plataforma de Disney+ y se convirtió en una de las favoritas en poco tiempo.