La agencia Art One Entertainment, anunció la muerte de Maon Kurosaki de 35 años de edad, conocida por hacer varios de los ending de Highschool of the Dead.

De acuerdo con el comunicado lanzado, Maon Kurosaki murió el pasado 16 de febrero de 2023; pero la familia decidió no dar a conocer la noticia hasta el 28 de febrero.

Según lo señalado, la cantante de Highschool of the Dead murió de manera intempestiva, víctima de un deterioro en su salud por un padecimiento crónico.

La noticia tomó por sorpresa a todos sus fans, pues la cantante estuvo muy activa en las primeras semanas del año.

No parecía que estuviera enferma e incluso planeaba una presentación en marzo .

Maon Kurosaki (@kurosakimaon)

¿Quién fue Maon Kurosaki?

Maon Kurosaki nació el 13 de enero de 1988. Desde que era niña, siempre tuvo la intención de convertirse en una idol.

Por lo que dedicó su vida a perseguir dicha carrera.

Comenzó cantando en las calles de Akihabara en Tokio, así como en un bar llamado Dear Stage, fue en estos lugares donde consiguió darse a conocer entre el círculo otaku.

Maon Kurosaki fue contactada por la gente de Madhouse para interpretar los temas de salida (ending) y entrada (opening) de Higschool of the Dead en 2010.

Serie de anime que se popularizó en todo el mundo.

Gracias a este programa, la cantante pudo dar el salto a la fama que tanto buscaba, siendo contratada para interpretar canciones en series animadas como Hellsing Ultimate y Danganronpa 3.

Además, participó en la misma Higschool of the Dead dándole voz al personaje de Yatsura.

E hizo su debut en la actuación en la serie Blood-Club Dolls 1 & 2, interpretando a Michiru Arisugawa.

Su último trabajo fue la canción More Strongly, para el anime Reincarnated as a Sword.

¿Qué enfermedad tenía Maon Kurosaki?

La salud de Maon Kurosaki comenzó a decaer en 2021, cuando se desmayó en un evento en vivo.

Aquella vez, rápidamente fue trasladada al hospital donde le diagnosticaron hematoma epidural, siendo operada de emergencia.

Lamentablemente, Maon Kurosaki nunca se recuperó del todo de esta condición, convirtiéndose en una enfermedad crónica.

La cual sería la responsable de su sorpresiva muerte a mediados de febrero de 2023.

El hematoma epidural se caracteriza por un sangrado que se da entre el cráneo y la membrana que protege el cerebro.

Esta condición por lo general se da debido a una lesión de cráneo previa.

El sangrado no se presenta de manera inmediata, a veces pueden pasar años.

No obstante, los vasos sanguíneos quedan debilitados, por lo que siempre está el riesgo de que alguno se rompa en el futuro.

Como ocurrió con la cantante japonesa Maon Kurosaki.

Con información de Comic Book Resources, Art One Entertainment y Maon Kurosaki