En la mañana de este 21 de julio de 2022, se dio a conocer la muerte de Alan Grant, uno de los escritores de cómics más reconocidos, sobretodo por su trabajo en Batman, Lobo y Judge Dredd.

Alan Grant nació en 1949, y desde temprana edad mostró su pasión por los cómics, llegando a la industria con tan sólo 18 años en 1967, cuando se convirtió en editor de DC Thompson.

Si bien Alan Grant trabajó en un inicio en revistas románticas, su talento lo llevó a estar a cargo de las aventuras de Judge Dredd, lo cual lo lanzó a la fama, siendo requerido a finales de los 80 por DC Comics.

El primer trabajo de Alan Grant en DC Comics fue ‘Outcasts’, al lado de John Wagner; la obra fue muy bien recibida por el público, así que DC decidió poner al dúo al frente de una de sus publicaciones más importantes, ‘Detective Comics’.

Alan Grant (Alan Grant)

Alan Grant sería encargado de darle vida a varios de los villanos clásicos de Batman, como el Ventrílocuo, Anarquía, Zsasz, Jeremiah Arkham, Ratcatcher y Amigdala.

Además fue el responsable de series como ‘Batman: Shadow of the Bat’, ‘Cataclismo’, ‘Legado’, ‘Contagio’ y la más importante de su carrera, ‘La Caída del Murciélago’.

Esto sin mencionar varios crossovers de personajes de DC con otros héroes o villanos de la cultura popular, como ‘Batman/Daredevil, Superman vs The Terminator’ y ‘Batman vs Judge Dredd’.

Y claro, no podemos olvidar el paso de Alan Grant con Lobo, donde le dio gran parte de su personalidad clásica al “Maestro Efectivo”.

Alan Grant también incursionó en otros medios

Además del mundo del cómic, Alan Grant también llevó su pluma a otros medios como lo es la televisión, donde realizó varios guiones para las series ‘Dominator’, ‘Ace Lightning’ y ‘Action Man: Robot ATAK’.

También trabajó con Frank Miller en la película de ‘RoboCop’, encargándose Alan Grant de hacer una adaptación del guión del filme para su versión en cómics.

Aún así, Alan Grant siempre fue un apasionado del mundo del cómic, manteniendo su carrera en la industria hasta su retiro en 2013.

La Caída del Murciélago (DC Comics)

Uno de los últimos trabajos de Alan Grant fue la novela ‘DC Universe: Last Sons’, que forma parte de esta nueva manera en que la editorial cuenta sus historias para un público que no lee cómics.

Algo a destacar de Alan Grant es que a diferencia de la gran mayoría de artistas del cómic, siempre le fue fiel a DC, desarrollando casi toda su obra para esta editorial.

Siendo reconocido por esta en más de una ocasión, sin mencionar que era bastante querido por otras estrellas del cómic, como Niel Gaiman, Alan Moore y el mismo Frank Miller.

Descanse en Paz, Alan Grant.