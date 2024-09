El diputado local de Tamaulipas, Marte Alejandro Ruiz Nava, acusó que las mujeres ejercen violencia contra contra los hombres por no hacerles de comer.

A través de videos que se publicaron en redes sociales, se exhibió al diputado afirmando que, como las mujeres denuncian microviolencia de hombres por gritarles, entonces, ellos pueden denunciar microviolencia de ellas al negarse a hacerles de comer o negarse a tener relaciones sexuales con su pareja.

Y es que, según con el diputado Marte Alejandro Ruiz Nava, a quien se señala de misógino, no ponerle lunch a su pareja implica la misma violencia hacia un hombre que la que ellos ejercen contra las mujeres al alzarles la voz por no acceder a tener relaciones sexuales cuando ellos así lo quieren.

Aquí te contamos quién es Marte Alejandro Ruiz Nava, así como:

Marte Alejandro Ruiz Nava es diputado local de Morena en Tamaulipas, llamó a la creación de instituciones en favor de los hombres como ya existen para las mujeres.

De acuerdo con el diputado, se requieren de instituciones especializadas en la atención de los hombres que sufren violencia como la fiscalía y la secretaría de la Mujer.

El diputado Marte Alejandro Ruiz Nava afirmó que el no hacerles de comer o no ceder sostener relaciones sexuales con ellos cuando lo piden es una microviolencia.

“Si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace el lonche, que también se puede decir que es un micro situación de violencia, si no comparte una noche con él (…) también es una microviolencia, porque no está cediendo a estar con su pareja”.

Marte Alejandro Ruiz Nava