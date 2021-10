¿Por qué Dalas Review dijo que Juan Guarnizo es un interesado?

¿Por qué Dalas Review dijo que Juan Guarnizo es una persona interesada? Recientemente ambos streamers, junto con Ari Gameplays, se vieron en una polémica.

Todo surgió porque Dalas Review denunció que no le gustaba que le hicieran ghosting, es decir, que no le contestaran mensajes; algo que Juan Guarnizo y Ari Gameplays hacían constantemente.

Esto Dalas Review lo interpretó como que Juan Guarnizo y Ari Gameplays sólo quería su amistad por mero interés, no por algo genuino o real.

Principalmente porque no le contestaron una serie de mensajes relacionados a un evento que estaba organizando Dalas Review y que quería que ellos participaran.

Ante esto, Dalas Review dejó de seguir tanto a Juan Guarnizo como a Ari Gameplays a mediados de octubre, cosa que la pareja de streamers desconocía.

La propia Ari Gameplays mencionó que se enteró del “Unfollow” por sus seguidores en Twitter, por lo que le preguntó a Dalas Review el porque había pasado eso.

Ari Gameplays menciona que no le respondió a Dalas Review no porque no lo valore; sino porque ella y Juan Guarnizo no suelen contestar mensajes, ni a su familia.

Y para el caso del evento al que los invitaban, pensó que con no contestar se entendería que no podía asistir.

Juan Guarnizo le respondió a Dalas Review

Luego de lo sucedido, Juan Guarnizo tomó su turno para hablar acerca de la polémica entre él y su esposa Ari Gameplays, con Dalas Review.

Juan Guarnizo básicamente reiteró lo que mencionó Ari Gameplays en su directo, que ellos no tiene la costumbre de contestar mensajes a nadie.

Si bien acepta que no es amigo como tal de Dalas Review, Juan Guarnizo asegura que el tiene mucho respeto y le agradece las veces que lo ha ayudado a él y a Ari Gameplays.

Juan Guarnizo también menciona que el pelarse por “Follows” y mensajes le parece algo inmaduro, propio más de niños de secundaria o primaria que de adultos.

Asimismo, Juan Guarnizo aclara que ya le escribió a Dalas Review para aclarar el asunto, porque considera que esto se tiene que arreglar entre las partes.

De momento Dalas Review no ha hecho una nueva declaración acerca de Juan Guarnizo y Ari Gameplays.

Con información de Juan Guarnizo, Ari Gameplay y Dalas Review.