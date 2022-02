Pokémon GO Tour: Live confirma su celebración en el Parque Fundidora de Monterrey, el próximo 27 de febrero de 2022, en un horario de las 10:00 AM a las 18:00 PM.

Si bien Niantic ya había anunciado el Pokémon GO Tour: Live en Monterrey hace un par de meses, había ciertas dudas de su celebración luego de que se cancelara un evento previo del juego móvil.

Sin embargo, todo indica que no hay ningún impedimento para que el Pokémon GO Tour: Live se lleve a cabo en el Parque Fundidora, por lo que los fans pueden ir sin ningún problema.

Evento Pokémon Go (Niantic)

Quienes quieran asistir al Pokémon GO Tour: Live en Monterrey, deberán de comprar su boleto directamente en el juego o en https://tickets.nianticlabs.com/events/pgo , el costo de cada entrada es de 25 dólares (unos 500 pesos).

Durante el Pokémon GO Tour: Live, el acceso al Parque Fundidora no será restringido; pero quienes no cuenten con una entrada, no podrán visualizar las características especiales, ni podrán encontrar ningún Pokémon en el mapa.

No obstante, todos los Entrenadores de Monterrey podrán participar en incursiones de las 10:00 AM a las 20:00 PM; encontrarán las aves legendarias de Kanto y Pokémon que normalmente solo se pueden atrapar en otras regiones del mundo.

¿Qué actividades habrá en el Pokémon GO Tour: Live?

El Pokémon GO Tour: Live contará con diversas actividades presenciales y dentro del juego, a las cuales tendrán acceso si compraron una entrada con anticipación.

Al adquirir un boleto para Pokémon GO Tour: Live, los jugadores podrán participar en una investigación exclusiva donde tendrán un encuentro con Mewtwo como recompensa.

Además en Pokémon GO Tour: Live, los Entrenadores tendrán la oportunidad de encontrar a Ditto y Snorlax (este aparecerá en fotos con GO Snapshot) en versión variocolor (o “shiny”).

Pokémon Go (Niantic/The Pokémon Company)

Aquí te dejamos el resto de extras y actividades que habrá en el Pokémon GO Tour: Live de Monterrey: