PlayStation celebra el Mes del Orgullo con contenido para PS4 y PS5

PlayStation anunció su iniciativa con motivo del Mes del Orgullo, con contenido en PS4 y PS5 para celebrar a gamers que sean parte de la población LGBTI.

La marca de Sony elaboró una lista en PlayStation Store, con más de 50 títulos para PlayStation 4 y PlayStation 5, con personajes, temas y experiencias LGBTI.

Destacan juegos como ‘The Last of Us Part II’, los ‘Assassin’s Creed’, ‘Life is Strange’, ‘Dragon Quest XI’, ‘NieR Replicant’ y la trilogía de ‘Mass Effect’.

PlayStation Pride (Sony)

Además el equipo de SIE ha diseñó el tema “PlayStation Pride 2021″ para PS4. Está disponible para su descarga gratuita a través de PlayStation Store.

Sin olvidar que PlayStation estará participando en diversos desfiles del Día del Orgullo en todo el mundo, destacando los de Tokio, Londres y San Diego.

Con esto PlayStation pretende visibilizar a las personas LGBTI que son parte importante de su comunidad desde sus inicios.

PlayStation busca ser un lugar de inclusión LGBTI

El mundo de los videojuegos suele ser sumamente tóxico, sobretodo para personas LGBTI, cosa que PlayStation ha tratado de cambiar en su ecosistema.

Desde hace unos años PlayStation (así como otras desarrolladoras), han tratado de impulsar la inclusión de la comunidad LGBTI.

No sólo estamos hablando de su visibilización dentro de las comunidades videojugadoras, también con personajes relevantes en sus juegos.

The Last of Us Part II (Sony)

La muestra más clara es Ellie en ‘The Last of Us’, una de las primeras figuras relevantes LGBTI dentro de los títulos de PlayStation.

No obstante, esta clase de iniciativas aún provoca cierta animadversión por parte de algunos sectores de la comunidad gamer, que lo ven como algo forzado.

Aún así Sony y PlayStation han instando a todos los fans de sus juegos a establecer un diálogo cordial; de lo que se trata es de unir mediante los interactivos.