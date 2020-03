A través de Instagram, se compartieron un par de fotos curiosas de Pikachu, donde nos muestra cómo prevenir el coronavirus.

El coronavirus está prácticamente en todo el mundo, es por ello que empresas y gobiernos han instaurado medidas universales para prevenir el contagio de la enfermedad; The Pokémon Company se ha sumado a la campaña con ayuda de Pikachu.

A través de la cuenta oficial de Instagram para Tailandia de Pokémon, se compartieron un par de fotos del personaje tomando las medidas pertinentes; mencionando el uso regular del gel desinfectante, y dejando que le tomen la temperatura en un punto de revisión.

Lo anterior se hizo en el marco de una presentación especial que hizo la compañía en el mencionado país asiático, donde se aprovechó el momento para dar un ejemplo de las medidas a seguir durante esta crisis de salud mundial.

Pokémon Go tuvo que hacer algunos ajustes por el coronavirus

No sólo Pikachu está consciente de lo que se debe de hacer en esta época, ante la aparición del coronavirus a nivel mundial; Niantic y The Pokémon Company también hicieron algunos ajustes al exitoso 'Pokémon Go', para que la gente lo juegue sin salir de casa.

Hasta que termine la cuarentena en diversos países, los "Maestros Pokémon" tendrán la posibilidad de comprar inciensos a un precio reducido y con un efecto de mayor duración; además, los huevos eclosionarán en menos tiempo.

Pokemon Go Pokémon Go

Por otra parte, todas las Incursiones EX han sido canceladas hasta nuevo aviso, lo mismo que los eventos especiales y demás particularidades que impliquen un desplazamiento en el exterior.

Todo esto permanecerá activo durante 30 días, dependiendo de la situación mundial; si las cosas mejoras o por lo menos se llega a una estabilización, el juego regresará a su sistema tradicional.

Con información de Instagram