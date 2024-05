Disney encabeza la lista de mayor pérdida de dinero con más cintas, pero ¿cuáles fueron las 5 peores películas de 2023?

A través de la revista Deadline se ha dado a conocer un listado de las 5 peores películas de 2023, mismas que generaron pérdidas millonarias para sus estudios.

Con ello la productora del ratón, Disney fue el más afectado, pues la mayoría de sus películas en 2023 fueron grandes fracaso.

Estas son las 5 peores películas de 2023 que hicieron perder millones y 4 de ellas son de Disney

Según la revista Deadline fueron 5 las peores películas de 2023 que hicieron perder millones a los grandes estudios de Hollywood.

Sin embargo, de estas 5 peores películas de 2023, Disney fue el más afectado con 4 películas en esta lista.

Con ello las 5 peores películas de 2023 que hicieron perder millones a los grandes estudios fueron:

The Marvels de Marvel The Flash de Warner Bros Indiana Jones and the Dial of Destiny de Disney Wish de Disney The Haunted Mansion de Disney

The Marvels de Marvel es la peor película de 2023 por su multimillonaria pérdida

La peor película de 2023 con millonarias pérdidas fue para The Marvels de Marvel, productora de la casa Disney.

Luego de que The Marvels tuviera un monte de pérdida de 237 millones de dólares, lo que equivale a más 4 mil millones de pesos, al tipo de cambio actual.

The Flash de Warner Bros es la segunda peor película de 2023 con millonarias perdidas

Para la Warner Bros su película de DC, The Flash ocupa el lugar 2 de las peores películas de 2023 con millonarias perdida.

Pues The Flash tuvo una pérdida total de 155 millones de dólares, lo que es más de 2 mil 600 millones de pesos.

Indiana Jones and the Dial of Destiny de Disney, la tercera peor película de 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny de Disney, se posiciona en el tercer lugar de las peores películas de 2023 con millonarias perdida

Con ello, la película de la saga, Indiana Jones and the Dial of Destiny tuvo una pérdida de 1 43 millones de dólares lo que es más 2 mil 400 millones de pesos.

Wish de Disney, la cuarta peor película de 2023 que hizo perder millones a Disney

Otra de las peores películas de 2023 con millonarias pérdidas es Wish de Disney en cuarto lugar.

La película animada Wish de Disney perdió 131 millones de dólares, lo que es más de 2 mil 200 millones de pesos.

The Haunted Mansion de Disney, la quinta peor película de 2023 y también es de Disney

En la quinta posición de las peores películas de 2023 con millonarias pérdidas está The Haunted Mansion de Disney.

La película revival The Haunted Mansion de Disney perdió la cantidad de 117 millones de dólares que es igual a más de 1 mil 900 millones de pesos.