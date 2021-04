La película 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time' se ha mantenido en el primer lugar en taquillas de Japón

La película ‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time’, la cual pone fin a la historia, se ha convertido en la más exitosa y taquillera de la franquicia a nivel mundial.

Durante su primer fin de semana, la película ‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time’ se ha convertido en la mas exitosa de la saga al recaudar 67.7 millones de dólares en todo el mundo, poco más de mil 363 millones 586 mil 320 pesos .

La semana pasada de hecho, se había reportado que ‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time’ había ya superado a su predecesora ‘Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo’ en Japón al superar los 63.7 millones de dólares (mil 283 millones 19 mil 920 pesos) el pasado miércoles 7 de abril.

Sin embargo, ahora se ha reportado que ‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time’ ya sobrepasó el récord de recaudación a nivel mundial sin todavía llegar a los mercados extranjeros a 35 días de su estreno.

‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time’ ha vendido más de 4.84 millones de boletos

Además se ha registrado que ‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time’ vendió alrededor de 4.84 millones de boletos en el día de su estreno para pantalla IMAX pese a que este fue hecho en un día lunes.

Estos logros han hecho que el creador del manga y anime, Hideaki Anno, se mostrara sumamente agradecido por los resultados que el final de la saga ha tenido, según lo declaró en una conferencia de prensa.

‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time’ se estrenó el pasado 8 de marzo en Japón y aún así se ha mantenido 4 semanas en el número uno de las taquillas del país; de momento se desconoce la fecha para que llegue a territorios de Occidente.