'Evangelion 3.0+1.0' se estrenará el próximo 23 de enero de 2021 en Japón.

Luego de una espera de casi 10 años, estamos a un mes del estreno en Japón de 'Evangelion 3.0+1.0', es por ello que Studio Khara liberó un nuevo trailer del filme, presentando el tema musical 'One Last Kiss' que será el principal de la obra.

El avance de 'Evangelion 3.0+1.0' revela varias cosas, como el regreso de Kaworu Nagisa, a los miembros de Nerv con Plug Suit, una batalla contra lo que parecen ser millones de ángeles y la pelea entre dos unidades EVA-01, una de ellas probablemente piloteada por Shinji.

El filme llegará a salas de cine japonesas (si no sucede nada extraordinario con la pandemia de Covid-19), el próximo 23 de enero de 2021; no hay detalles de que vaya a tener un estreno en otras partes del mundo.

'Evangelion 3.0+1.0' será el final de la franquicia

'Evangelion 3.0+1.0' no sólo marcará el final del reboot 'Rebuild of Evangelion', también será el último capítulo de la franquicia por el momento, pues ni Hideaki Anno ni Studio Khara tienen intención de hacer más contenido relacionado.

Desde que se lanzara esta reinterpretación de 'Evangelion' en 2007 con 'You Are (Not) Alone', Anno señaló que se trataba su visión personal de la obra y de cómo le hubiera gustado presentar en su momento, cosa que no se pudo llevar a cabo por diversos problemas en los 90.

Evangelion 3.0+1.0 Studio Khara

Recalcando que se mostraría un cambio de tono y elementos a la historia, con el fin de hacerla más dinámica, sin perder el talante reflexivo que atrajo a muchos de la serie original; siempre puntualizando que sólo serían 4 películas.

Hay que recordar que el propio Anno estuvo años distanciado de la franquicia, principalmente porque está totalmente en contra de la cultura otaku y la manera en que los fans, así como empresas, tratan a las obras como mero fan service superficial, más allá de darles un valor en su contenido.

Con información de Studio Khara.