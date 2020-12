Nintendo starlight lleva consolas switch a niños en hospitales



A través de la fundación Starlight y Nintendo han llevado de nueva cuenta alegría a los niños que se encuentran internados en los hospitales al repartir estaciones de consolas Nintendo Switch.

De acuerdo al comunicado de Starlight, mientras que el año pasado tanto la fundación como Nintendo se dedicaron a recrear una estación de juego en los hospitales, este 2020 decidieron llevar diferentes estaciones de consolas Nintendo Switch para que los niños internados pudieran divertirse a lo grande.

¿En qué consisten las estaciones de Nintendo Switch?

Esto fue posible gracias a las estaciones Starlight Nintendo Switch Gaming , las cuales son portables y pueden transportarse a cualquier lugar, especialmente dentro de los hospitales y, en esta ocasión tocó el turno al Hospital Infantil Mary Bridge.

Estas estaciones de Nintendo Switch consisten en la consola portátil, un monitor y un control remoto Pro para evitar las instalaciones que al principio pide la Switch y el retiro de las Joy-Con.

Estas consolas portátiles, las cuales cumplen estrictamente con los protocolos de higiene y seguridad contra las infecciones, vienen con 25 juegos preinstalados entre los que se encuentran ‘ Super Mario Party ’ y ‘ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ’.

estaciones Starlight Nintendo Switch Gaming Fundación Starlight

Cada una de las consolas ayuda a los niños que se encuentran hospitalizados a mantenerse entretenidos y distraerse, especialmente ante la situación de Covid-19 que enfrenta todo el mundo y, en especial los hospitales que reportan saturación de pacientes.

Por si esto fuera poco, ante el aniversario número 28 de Starlight en colaboración con Nintendo ha anunciado que llevará a cabo la construcción y desarrollo de estaciones de consolas en mas de 800 hospitales y centros de salud en Estados Unidos.

Con información de Starlight.