Murió T. Mark Taylor, diseñador de juguetes de He-Man y las Tortugas Ninja, así lo dio a conocer su familia a través de un correo.

El mundo del diseño se encuentra de luto, ya que fue informada la muerte del artista T. Mark Taylor a la edad de 80 años.

T. Mark Taylor perdió la vida a causa de insuficiencia cardíaca, afección clínica que provoca que el corazón bombee sangre suficiente.

Actualmente, T. Mark Taylor vivía en la ciudad de California. Sin embargo, su estado de salud no era el más óptimo.

Se sabe que T. Mark Taylor estaba casado con la también artista Rebecca Salari-Taylor , quien tiene 50 años de edad y que compartió grandes momentos con el diseñador.

¿Quién fue T. Mark Taylor?

T. Mark Taylor fue un artista y diseñador de juguetes. Nació el el 5 de junio de 1941 .

Las franquicias para las que T. Mark Taylor creo diseños fueron: He-Man y las Tortugas Ninja.

En el caso de He-Man, basta recordar que este personaje de ficción marcó a toda una generación de personas que se vieron reflejadas en este musculoso héroe.

Por ejemplo, la comunidad LGBTQ ha encontrado inspiración en la vida secreta que lleva el Príncipe Adam, quien adopta el rol de He-Man.

El propio T. Mark Taylor llegó a declarar que el prototipo de He-man que diseñó, tenía origen en su infancia, donde él aspiraba a ser “el próximo héroe”.

El concepto de He-Man fue creado por T. Mark Taylor a partir de los hombres de Cromañón y los vikingos .

Rasgos que se pueden en He-Man y la serie de dibujos animados que se televisaron a mitad de los años 80.

Según el New York Times, Mattel vendió más de 70 millones de figuras de acción de He-Man en los dos primeros años de lanzada la colección de Masters of the Universe.

Ahora bien, con las Tortugas Ninja, cabe aclarar que el no es el responsable directo en la creación de las figura principales de las Tortugas Ninja.

Sin embargo, sus diseños y prototipos aportaron mucho para que los héroes héroes Miguel Ángel, Donatello, Raphael y Leonardo vieran la luz.