Deep Silver nos dejó darle un vistazo previo a 'Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4'.

De la mano de Milestone y Deep Silver pudimos darle una probada a 'Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4'. La adaptación a videojuego de la famosa competencia de motocross patrocinada por Monster Energy.

'Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4' presenta una adaptación realista con ayuda de Unreal Engine, que te permitirá vivir la adrenalina de las carreras y hacerte caer al lodo hasta que aprendas a controlar las curvas, saltos y demás obstáculos.

Es por ello que aquí te traemos nuestra primera experiencia con la obra, dejando en claro que el juego aún está en etapa de desarrollo, por lo que varias cosas podrían cambiar en el futuro tanto para bien como para mal.

Monster Energy Supercross 4 Deep Silver

'Monster Energy Supercross' tiene un estilo RPG

'Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4' tiene un personaje bastante personalizable como si de un RPG se tratara, puedes elegir hombre o mujer, seleccionar el tipo de cara que tendrá así como color de pelo y ojos, el número de tu uniforme y modelo de motocicleta.

El modo principal es "Trayectoria", en el que podrás participar en diversos torneos para poder ganar dinero y mejorar habilidades que te permitirán tener una mejor conducción y sentirte como un profesional de la pista.

Monster Energy Supercross 4 Deep Silver

Tendrás que administrar el dinero para poder solventar diversos inconvenientes durante, como lesiones y desperfectos de tu moto. Eso sí, las carreras son difíciles, pues las físicas realistas del juego provocan que si no tomas una curva con el ángulo correcto caerás al suelo o saldrás volando fuera de la pista.

'Monster Energy Supercross' cuenta con varios modos interesantes

'Monster Energy Supercross' cuenta con varios modos interesantes; para empezar tenemos "Evento", en el que participas en una sola carrera para probar tus habilidades y practicar las curvas de las pistas. Por otro lado podrás probar tus tiempos en la pista con carreras contrarreloj.

El modo campeonato, te permite jugar como los más famosos pilotos de motocross del evento original usando sus motos y con sus patrocinadores. También podrás crear pilotos personalizados con habilidades distintas. Aquí participas en una secuencia de carreras específicas que tendrás que superar para llegar hasta el final.

Monster Energy Supercross 4 Deep Silver

Si prefieres la libertad y quieres adaptarte al juego, está el Modo Compuesto que básicamente es una pista de entrenamiento basada en el mundo real y que puedes explorar a tu ritmo, a tu gusto, probando obstáculos pistas y terreno abierto.

También tiene un Modo Foto, con el que podrás capturar los mejores momentos de tu carrera congelando el tiempo y posicionando la cámara donde mejor te parezca. Te permite personalizar completamente la imagen con efectos y filtros, ajustes de color, enfoque y modificaciones en la escena para tener un buen recuerdo.

'Monster Energy Supercross' va por buen camino

En el aspecto técnico, 'Monster Energy Supercross 4' aprovecha el realismo y las físicas que el motor gráfico ofrece, los modelos tridimensionales son de excelente calidad, con excepción de las caras de los personajes.

Luego de dedicarle unas horas a 'Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4', podemos decir que es un juego para fanáticos del motocross que cumple correctamente las expectativas, pero tiene su complejidad para un jugador casual. Sin embargo, no hay nada que no pueda ser conquistado después de un rato.

De momento todo luce bien con el juego de Deep Silver, aún así habrá que ver cómo sale cuando esté listo; una mejora en la curva de aprendizaje, así como en algunos modelos de personajes caerían muy bien a la versión final.