‘MLB The Show 2022′ llega potenciado y mejorado de su edición anterior, siendo el segundo año que la entrega de San Diego Studios de PlayStation está disponible para todas las consolas.

‘MLB The Show 2022′ llega para el inicio de la Major League Baseball (MLB) y todo buen aficionado sabe que no es suficiente con sólo ver los partidos, también hay que ser protagonistas en el videojuego.

‘MLB The Show 2022′ está pensado para el público en general, seas o no un gran aficionado al mundo del béisbol, y muestra de ello es que cuenta con una gran variedad de opciones.

MLB The Show 2022 (Sony)

Esto hace a ‘MLB The Show 2022′ uno de los más accesibles de la franquicia, siguiendo la tendencia de los títulos actuales deportivos.

Sin más, vemos todo lo que nos ofrece ‘MLB The Show 2022′.

MLB The Show 2022: Desde el más novato al más experimentado

Como mencionamos, ‘MLB The Show 2022′ es el más accesible de la franquicia, y eso se ve desde el inicio del juego.

‘MLB The Show 2022′ ofrece la opción de elegir la forma de juego y la dificultad. Se puede elegir desde el modo automático, hasta el manual, en donde las acciones dependerán del usuario.

MLB The Show 2022 (Sony)

Esto es una buena noticia, no sólo porque ‘MLB The Show 2022′ está pensado para todas las personas (no sólo para los expertos o fans ), también porque sirve a modo de tutorial para ir familiarizándote.

Además, ‘MLB The Show 2022′ cuenta con un sistema de dificultad que se va adaptando a tus resultados, lo que ofrece una experiencia que no te aburrirá.

Modos de juego del MLB The Show 2022

El nuevo ‘MLB The Show 2022′, que tiene en portada al fantástico Shohei Ohtani, cuenta con cuatro principales modos de juego.

El que más destaca es el ‘Road to the Show’; podrás crear a tu propio jugador y llevarlo desde las Ligas Menores, pasando el proceso de mejora de habilidades, hasta las Ligas Mayores y, por qué no, ganar el título de la Serie Mundial.

El otro modo de juego destacado en ‘MLB The Show 2022′ es ‘Diamond Dinasty’, el cual es prácticamente equivalente a modos como “FUT” de las entregas de futbol como FIFA.

En este modo de ‘MLB The Show 2022′, crearás tu equipo de ensueño con jugadores de alto nivel para medirte a otros rivales en línea.

MLB The Show 2022 (Sony)

‘March to October’ es el tercer modo de juego de ‘MLB The Show 22′, en el que jugarás momentos específicos desde el principio de la temporada hasta ganar el Trofeo del Comisionado.

Por último, Franquicia, en el que serás el manager y básicamente el responsable de gestionar, deportiva y administrativamente, a tu equipo.

También están otras opciones de juego como el ‘Home Run Derby’, Momentos, en donde tendrás que recrear episodios histórico de la MLB, así como el modo Retro.

En resumen, en lo que se refiere a modos, ‘MLB The Show 2022′ tiene para todos gustos.

MLB The Show 2022: ¿cómo es la experiencia de juego?

‘MLB The Show 2022′ regala una gran experiencia de juego, no sólo por la gran variedad que ofrece, sino por la forma en la que se siente el controlar a un equipo de las Grandes Ligas.

‘MLB The Show 2022′ sigue cumpliendo a nivel de gráficos, lo cual queda demostrado en el parecido de los jugadores, los uniformes y los detalles de cada uno de los 32 estadios del circuito.

Cuenta con una buena banda sonora y con una dupla de comentaristas que llevan con buen ritmo los partidos, incluso los que se alargan a más de nueve entradas.

Sin embargo, no todo es perfecto en ‘MLB The Show 2022′; cuenta con un par de detalles que podrían ser de consideración para los fans.

MLB The Show 2022 (Sony)

En primer lugar, ‘MLB The Show 2022′ no está localizado para Latinoamérica, es decir, en idioma español con comentaristas hispanos.

algo sorprendente tomando en cuenta la cantidad de jugadores latinos que hay en las Grandes Ligas, así como millones de aficionados que siguen el béisbol de la MLB en nuestro continente.

Otro punto “en contra” de ‘MLB The Show 2022′ es que no existe una gran diferencia entre la versión anterior y esta, sobre todo para los usuarios de PS5.

Y es que al ser un juego que es compatible con PS4, no se notan muchos cambios técnicos en ‘MLB The Show 2022′, sintiéndose casi igual en las dos versiones.

¿Vale la pena ‘MLB The Show 2022′?

‘MLB The Show 2022′ es un juego que cumple para todos los fans del “Rey de los Deportes”, además de que sirve de introducción para no iniciados.

El estilo de juego de ‘MLB The Show 2022′ bastante accesible, lo que lo hace divertido para todo mundo; sin mencionar su gran cantidad de modos de juego.

Es una lástima que ‘MLB The Show 2022′ no esté localizado para nuestra región, pues es algo que en esta época ya no se comprende, sobretodo en obras deportivas.

MLB The Show 2022 (Sony)

Además, aunque gráficamente cumple bastante bien, el que ‘MLB The Show 2022′ sea in título intergeneracional, afecta el potencial de la obra en general.

Aún así, quienes disfruten de la “Pelota Caliente”, quedarán prendados de manera casi inmediata de ‘MLB The Show 2022′.

‘MLB The Show 22′ está disponible desde el 5 de abril para PS4, PS5, Xbox y Switch.