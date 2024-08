Hasbro acaba de sorprender a todos los fans con el anuncio de la máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home, basada en la armadura que portaba Willem Dafoe.

Esta máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home de Hasbro tiene todos los detalles de su similar en la película, además de que es unitalla.

Es decir, cualquier persona puede ponérsela, aunque ajusta mejor con adolescentes y adultos que con niños.

También cuenta con una base, por si la quieres tener en exhibición en lugar de portarla como el villano más famoso del Hombre Araña.

Máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home (Hasbro)

Precio de la máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home de Hasbro

Junto con el anuncio de la máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home, Hasbro dio un precio estimado del coleccionable en Estados Unidos.

El precio de la máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home de acuerdo con Hasbro será de unos 2 mil 400 pesos en México.

Un precio normal para este tipo de coleccionables, recordando que la juguetera ya presentó anteriormente el casco de Black Panther y el escudo tamaño real del Capitán América.

No obstante, también se debe de recordar que el precio de los coleccionables suele sufrir varios ajustes al momento de llegar a México, haciendo que su venta sea más cara.

Es posible que en nuestro país este en alrededor de los 3 mil pesos en su lanzamiento.

Máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home (Hasbro)

¿Cuándo estará disponible la máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home de Hasbro?

La máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home de Hasbro estará disponible en este 2024; sin embargo, no se dio una fecha exacta.

Lo único que mencionó Hasbro es que la máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home llegará a tiendas a finales de año.

Es posible que la veamos entre octubre y noviembre, para aprovechar la temporada de Halloween y Navideña.

No te preocupes, no tendrás que importarla, pues este coleccionable sí llegará a México más o menos en las mismas fechas.

Hasbro ha lanzado casi todos sus coleccionables en nuestro país sin falta y esta máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home no sería la excepción.

Máscara del Duende Verde de Spider-Man: No Way Home (Hasbro)

Con información de Hasbro