Los cómics tratan de dar mejor representación a minorías y mujeres; sin embargo, Gerry Conway, creador de Punisher en Marvel, cree que hay excepciones.

El artista de Marvel considera que las críticas son más laxas cuando nos referimos al manga (o anime), género que para él es en extremo machista y misógino.

A través de su cuenta de Twitter, el también creador de Power Girl en DC, menciona que poco se dice acerca de la sobresexualización de personajes femeninos.

Los artistas estadounidenses de cómics son criticados con regularidad por el trato escandalosamente sexista de las mujeres. Pero rara vez veo comentarios sobre el sexismo desenfrenado y la misoginia del manga. Gerry Conway

Sin mencionar la desenfrenada sexualización de las mujeres adolescentes y preadolescentes, (...) ¿Ignoramos esto porque tenemos miedo de criticar los tropos culturales no occidentales? Gerry Conway

Sobretodo en las adolescentes que protagonizan la mayoría de historias de manga y anime, que son dibujadas con cuerpos muy desarrollados para su edad.

De hecho compartió algunos ejemplos de series como ‘Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro’ y ‘Dungeon Builder: The Demon King’s Labyrinth is a Modern City’.

Gerry Conway considera que esto se debe a que las sociedades occidentales tienen miedo de criticar culturas y formas de expresión de otros países.

Gerry Conway no es el primero en criticar al manga

Aunque los reclamos de Gerry Conway de Marvel parecen derivados un poco del resentimiento, no es el primero en criticar el manga (y anime).

Cuando el género se comenzó a popularizar, uno de los principales reclamos de padres y madres de familia era precisamente la sexualización en las mujeres.

De hecho este señalamiento se ha mantenido más allá del creativo de Marvel, lo que ha obligado a diversos contenidos a verse censurados en occidente.

Las mismas ONU y UNESCO se han expresado en reiteradas ocasiones en contra del mencionado diseño en personajes femeninos en manga y anime.

Sobretodo en el hentai, donde las adolescentes protagonistas, además de sufrir una objetivación, se ven envueltas en escenas sexualmente explícitas.

Incluso en Japón se ha criticado, siendo Hideako Anno y Hayao Miyazaki los principales enemigos de la “cultura otaku” y esta explotación de las adolescentes.

