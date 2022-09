Wizards of the Coast lanzó la expansión Dominaria Unida de Magic: The Gathering; el primero de una serie de sets en el plano original de Magic y que celebra el 30 aniversario del juego.

Dominaria Unida de Magic: The Gathering contiene 281 cartas, mismas que también están disponibles para MTG Arena, el juego de PC y móviles, desde el 6 de septiembre.

Como una celebración al inicio de Magic: The Gathering, esta expansión traer de regreso a los planeswalkers más queridos por los aficionados como: Karn, Ajani Goldmane, Liliana Vess y Jaya Ballard.

Dominaria Unida (Hasbro)

Además, Dominaria Unida de Magic: The Gathering da inicio también al arco del multiverso del juego, donde se integrarán las colaboraciones ya anunciadas de El Señor de los Anillos, Doctor Who o Street Fighter.

Todo el arco de Dominaria Unida de Magic: The Gathering estará compuesto por 8 expansiones en total, que se irán lanzando en lo que resta de este 2022 y durante todo 2023.

Siendo también esta primera expansión una puerta de entrada para que nuevos jugadores se unan a Magic: The Gathering, sin tantos problemas.

¿Qué más habrá en la celebración por los 30 años de Magic: The Gathering?

Además de Dominaria Unida, Magic: The Gathering celebrará sus 30 años en las tiendas de la Wizards Play Network, que distribuirán de 3 a 4 cartas foil clásicas promocionales con cada lanzamiento.

Dominaria Unida también contará con los sobre de coleccionista “Leyendas Perdidas”, que incluirán cartas de los sobres físicos de “Legends” de 1994 de Magic: The Gathering.

Hay más de 240 cartas de la colección “Legends”: desde el viejo dragón Nicol Bolas hasta el clásico Moat; todas con el alto valor tanto para los fans de Magic: The Gathering, como para los coleccionistas.

Finalmente, Magic: The Gathering regresará al origen con el estilo Stained Glass de arte completo, disponible para las cinco tierras básicas, las criaturas legendarias, los planeswalkers y las cartas pirexianas.

Cada una de estas piezas de Magic: The Gathering podrán ser adquiridas en sus versiones foil y no foil dentro de los sobres de Edición, de Draft y de Coleccionista.