Durante el evento Wizards Presents, Wizards of the Coast reveló los próximos crossovers de Magic, dentro de su línea “Más allá del Multiverso”, destacando la llegada de Doctor Who y El Señor de los Anillos.

En el tercer trimestre de 2023, los jugadores de Magic recibirán la expansión El Señor de los Anillos: Cuentos de la Tierra Media; el cual incluye 18 cartas individuales de La Batalla de los Campos del Pelennor.

Además se lanzará el set El Señor de los Anillos: Cuentos de la Tierra Media en Magic: The Gathering Arena, el videojuego de la franquicia, como un set del formato “Alquimia” a finales del próximo año.

Doctor Who en Magic (Hasbro)

En cuanto a Doctor Who, Magic lanzará mazos de Commander, sobres de colección y lanzamientos de Secret Lair; de momento no hay una fecha o ventana de estreno.

Finalmente, se presentó una colaboración con Warhammer 40,000, con cuatro mazos de Commander con cartas edición de colección “Surge Foil”, además de cuatro Sol Rings tematizados de cada facción.

Como con Doctor Who, no hay detalles del lanzamiento de los contenidos de Warhammer 40,000 en Magic.

Magic celebrará sus 30 años en 2023

En 2023, Magic también celebrará sus 30 años; sin embargo, el festejo comenzará desde 2022 con “Magic 30″ que tendrá lugar en la EXPO de Las Vegas del 28 al 30 de octubre.

En este año también se relanzará Dominaria Unida, el primer set de Magic de 1993. Estará disponible a partir del 9 de septiembre, pero los fanáticos pueden hacer la preventa desde este momento.

También tendremos las expansiones “La Guerra de los Hermanos”, que se lanzará en noviembre de 2022, seguido de “Phyrexia: All Will Be One”, que se lanzará en el primer trimestre de 2023, y March of the Machine, para el segundo trimestre de 2023.

Magic (Hasbro)

“March of the Machine: The Aftermath” de Magic se lanzará en el tercer trimestre de 2023; en esta misma ventana se relanzará “Wilds of Eldraine”.

Finalmente, para el cuarto trimestre de 2023 tendremos “Lost Caverns of Ixalan”, que terminará el año de la celebración con piratas, dinosaurios y vampiros.

Con esto Wizards of the Coast prepara todo un festejo a lo grande para Magic; además de que fans no descartan alguna que otra sorpresa.