No cabe duda que el evento de La Velada del Año 3 organizada por Ibai Llanos -28 años- fue una de las más polémicas, pues el combate entre la Rivers y Marina Rivers fue la más comentada.

Pues usuarios, streamers, amigos y la propia Rivers -24 años- aseguraron que su primer combate en La Velada del Año 3 fue robado y favorecido a Marina Rivers -20 años-.

Es por eso que Ibai Llanos invitó a Sandor Martin -29 años-, boxeador profesional quien dio su opinión y explicó la decisión los jueces de La Velada del Año 3.

Ibai Llanos reveló junto a Sandor Martin, quien explicó porque los jueces de La Velada del Año 3 eligieron a Marina Rivers como ganadora en vez de a Samy Rivers.

Y es que de acuerdo al boxeador, los jueces de La Velada del Año 3 acordaron que Marina Rivers había estado más ordenada en sus golpes, además de que su guardia estaba mejor puesta.

Marina Rivers, según los jueces de La Velada del Año 3 también usó recursos de más estilo boxístico como el Yap, paso atrás.

También los jueces de La Velada del Año 3 aseguraron que Marina Rivers conectó con buenas series y golpes contra la Rivers mexicana, teniendo un mejor estilo al boxear.

Por el contrario, los jueces de La Velada del Año 3 vieron que Samy Rivers -o la Rivers mexicana- tenía más entrada e iniciativa en la pelea, “más guerrera”, según explicó Sandor Martin.

No cabe duda que La Velada del Año 3 ha dado mucho de qué hablar, en especial por la decisión entre el combate de Rivers mexicana contra Rivers española.

Y es que tanto a Ibai Llanos como a Sandor Martin, otro de los organizadores de La Velada del Año 3, han asegurado recibir amenazas de muerte tras el evento.

Pues en un directo de Ibai Llanos en su canal de Twitch, Sandor Martin reveló que ha estado recibiendo amenazas de muerte tanto para él como para su familia.

“Sí, estoy acostumbrado a aguantar golpes pero algunos duelen más que otros. Me han deseado desde que me muera yo hasta que se muera mi hija, que se muera mi familia... No es agradable”.

Sandor Martín