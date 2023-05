Luego de mucho silencio y rumores al respecto, CI Games por fin nos dio la fecha de estreno del esperado Lords of the Fallen; lo mejor es que llegará en este 2023.

Gracias a un nuevo tráiler sabemos que Lords of the Fallen estará disponible para PS5, Xbox Series S/X y PC el próximo 13 de octubre de 2023 .

Además el video revela que ya se puede hacer la preventa del juego en cualquiera de sus versiones, recibiendo un bono in-game extra al momento del lanzamiento.

Hasta donde se sabe, no habrá versión para PS4, Xbox One ni Nintendo Switch, siendo dirigido para equipos de generación actual.

¿Cuáles son las ediciones de Lords of the Fallen?

Lords of the Fallen se pondrá a la venta el 13 de octubre de 2023 en tres ediciones diferentes:

Edición Estándar: juego completo de Lords of the Fallen

Edición Deluxe: juego, clase Cruzado Oscuro, libro de arte digital, banda sonora digital, visor de modelados en 3D

Edición Coleccionista: juego, todo el contenido de la Edición Deluxe, vitrina con iluminación LED y control remoto, steelbook, póster doble, tarjetas de arte y figura del Cruzado Oscuro

Aunque Lords of the Fallen ya se anuncia en preventa, hay que mencionar que esta sólo está activa en Estados Unidos y Reino Unido; en México no hay detalles de esta.

No obstante, suponemos que en breve se podrá apartar el juego en nuestro país. Los posibles precios de las diferentes ediciones serían:

Edición Estándar: 1328 pesos

Edición Deluxe: 1550 pesos

Edición Coleccionista: 6228 pesos

Ediciones de Lords of the Fallen (CI Games)

Lords of the Fallen es una secuela/reboot del juego de 2014

La llegada de Lords of the Fallen ha provocado una pequeña confusión, pues el juego tiene el mismo nombre que uno de hace 9 años.

La razón de esto que este Lords of the Fallen, es una secuela/reboot de la obra homónima de 2014, desarrollada por la misma CI Games.

Se tomó el mismo concepto del original; pero se cambiaron ciertos elementos tanto en la historia como en la jugabilidad para relanzar la marca.

Esta nueva entrega mantendrá el estilo “Souls” en su mayoría; pero le dará un giro para hacerlo más activo, apuntando a la acción y no tanto al RPG occidental.

Se espera que con esto el juego logre la relevancia que no tuvo en PS4 y Xbox One.

Lords of the Fallen 2014 (CI Games)

Con información de CI Games.