Si hay un personaje que recientemente ha destacado inesperadamente en House of the Dragon, esa es Helaena Targaryen, la hija de Viserys que parece puede ver el futuro.

Esto lo decimos porque la joven Targaryen habría anunciado eventos futuros con frases que, en un primer momento, parece que no tienen sentido.

Pues Helaena Targaryen se presenta como una mujer un tanto ensimismada, algunos fans apuntan que tendría alguna clase de trastorno de comunicación.

Si bien varias de sus profecías ya se cumplieron, existen tres que nos dirigen al final de la primera temporada de House of the Dragon y de lo que podría ser la serie en sí misma.

Advertimos que lo siguiente tendrá muchos SPOILERS de lo que sucederá en el episodio final y las siguientes temporadas de House of the Dragon.

Casa Targaryen/Hightower (HBO)

La profecía del telar de Helaena Targaryen

Durante el funeral de Laena Velaryon, Helaena Targaryen pronunció estas palabras: “La mano gira el telar, el carrete de verde, el carrete de negro, los dragones de carne, tejiendo dragones de hilo”.

Esta frase tiene varias metáforas alrededor de lo que hemos visto en House of the Dragon; los carretes verdes y negros hacen referencia a los bandos en que se fragmentó la Casa Targaryen.

Los Verdes son los que apoyan a Aegon y los Hightower; los Negros es el bando de Rhaenyra y los Targaryen; los dragones de hilo sería una mención directa a la Danza de Dragones.

Los estandartes de las (ahora) dos casas Targaryen que se alzarán al final de la primera temporada para dar paso a la Guerra Civil más sangrienta de la historia de Westeros, incluso más que la Guerra del Trono de Hierro.

No obstante, queda por ver quién es la mano que gira el telar que menciona Helaena Targaryen; podría ser Otto Hightower, Larys Strong o Mysaria “El Gusano Blanco”, que podría no haber muerto como se supondría.

Helaena Targaryen (HBO)

La profecía del anillo de Helaena Targaryen

Otra profecía de Helaena Targaryen que ha resonado mucho últimamente es la del anillo; mientras aún era niña, ella mencionó que “El último anillo no tiene piernas”.

Esa sentencia ha desatado toda una serie de interrogantes y teorías a su alrededor; algunos señalan que se refiere a su esposo Aegon II Targaryen, quien quedará malherido en la guerra.

En el libro Fuego y Sangre sabemos que Aegon se enfrentará a Rhaenys, cada uno en sus dragones, el “Usurpador” ganará, pero la “Reina que nunca fue” lo tirará del dragón y Meleys lo quemará.

El esposo de Helaena Targaryen se rompera las dos piernas y su armadura se fundirá con su piel, dando la imagen de un anillo. Estas heridas jamás sanarán y provocarán su muerte en la recta final de la serie.

No obstante, otros se han aventurado más allá y creen que Helaena Targaryen se refiere al propio Bran Stark, quien también quedó parapléjico y es considerado el último rey de Westeros; el último anillo.

Helaena Targaryen (HBO)

La profecía de la bestia de Helaena Targaryen

Para muchos, la profecía de la bestia de Helaena Targaryen ya se cumplió, siendo Rhaenys y Meleys quienes le dieron fin a este augurio tras interrumpir la coronación de Aegon.

La profecía dice “Cuidado con la bestia debajo de las tablas”; no obstante, el que Rhaenys no matara a Los Verdes, ha creado confusión entre los fans de House of the Dragon.

Muchos creen que la verdadera “bestia debajo de las tablas” es otra persona, algún traidor a la causa de Los Verdes; todo apunta a que este sería Mysaria, pues los gusanos se arrastran debajo de las tablas.

Ella fue traicionada por la corona luego de dar el paradero de Aegon, por lo que se pasaría al bando de Los Negros para el final de la primera temporada de House of the Dragon, sobretodo por el amor que aún le tiene a Daemon.

Esto le provocaría muchos dolores de cabeza a Los Verdes. No obstante, otros creen que se refiere a Larys Strong, quien quedará vivo al final de la Danza de Dragones.

El Fuego y Sangre se menciona que Aegon muere de manera sospechosa, siendo Larys Strong uno de los posibles culpables; aunque no se demuestra nada, hemos visto como este personaje es capaz de hacer cualquier cosa por su beneficio propio.