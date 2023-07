Luego de que la Rivers mexicana participara en La Velada del Año 3 en dos peleas, ya se ha pronunciado al respecto tras perder primera a través de sus redes sociales.

La Velada del Año 3, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos -28 años- en donde los participantes eran streamers y creadores de contenido, fue muy comentada.

Esto especialmente por el combate de la Rivers mexicana y la Rivers española en La Velada del Año 3, pues todos aseguraron que le robaron la pelea luego de que la mexicana perdiera.

Samantha Treviño Rivera o Samy Rivers -24 años-, también conocida como la Rivers mexicana ya se ha pronunciado al respecto tras perder su primera pelea en La Velada del Año 3 en su Instagram y Twitter.

Uno de los combates que más se esperaban en La Velada del Año 3 de Ibai Llanos, sin duda era el de la Rivers mexicana contra la Rivers española -21 años-.

Sin embargo, pese al esfuerzo de Samy Rivers o la Rivers mexicana, la victoria fue para Marina Rivera o la Rivers española.

Algo con lo que ella, sus amigos, el público y usuarios en redes sociales no estuvieron de acuerdo, pues aseguraron le robaron la victoria.

Y aunque la Rivers mexicana fue la contrincante sorpresa contra Mayichi -29 años- y ganó este segundo encuentro, en sus redes sociales aseguró que era “una victoria agridulce”.

“Sentimiento agridulce porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea y eso mismo no me dejó festejar bien el segundo triunfo. Pero hoy hicimos historia, hicimos 2 peleas en una misma noche. Hoy se vieron tantos meses de esfuerzo, dedicación, disciplina y sacrificios.”

