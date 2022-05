Tras su anuncio, la colección Vans x Sailor Moon ha causado sensación entre fans de la guerrera que lucha por el amor y la justicia; aunque había dudas si esta llegaría a México.

Afortunadamente la marca de ropa ha escuchado los ruegos y anunció que Vans x Sailor Moon sí estará disponible en México; no sólo eso, llegará completa al país, con todos sus productos.

La colección completa de Vans x Sailor Moon estará disponible a partir del 24 de junio de 2022 en vans.mx y tiendas Vans .

Vans x Sailor Moon (Vans)

La colección de Vans x Sailor Moon contará con una serie de calzado, ropa y accesorios decorados con motivos alusivos a la famosa serie de anime y manga.

Asimismo se confirmo que Vans x Sailor Moon tendrá diseños para todas las edades, así como para hombres y mujeres, apelando a la gran base de fans que tiene la franquicia.

Lo único que aún se desconoce de Vans x Sailor Moon es el costo de sus artículos, pues recordemos que la marca suele manejar precios un tanto elevados.

¿Qué traerá la colección Vans x Sailor Moon?

Entre otras cosas, la colección Vans x Sailor Moon contará los Sk8-Hi Stacked con plataforma, decorados con el broche y el moño de Serena (Usagi), así como los símbolos de las Sailor Guardian.

Vans x Sailor Moon (Vans)

Los diseños Authentic y La Costa Slide-On, también formarán parte de Vans x Sailor Moon con elementos de las Sailor Guardians y Tuxedo Mask.

Vans x Sailor Moon también incluirá el modelo Old Skool con un estampado de cada Sailor Guardian; mientras una versión alternativa contará con los símbolos de las guerreras en un diseño de cielo estrellado.

Vans x Sailor Moon (Vans)

En cuanto a la ropa, Vans x Sailor Moon contará con el Women ‘s BFF Crew Fleece inspirado en el traje de Sailor Moon; por su parte el Men ‘s Graphic Short Sleeve Tee incluye una imagen de Sailor Moon con el Cetro Lunar.

Vans x Sailor Moon (Vans)

Por si esto no fuera suficiente, la mochila Got This Mini formará parte de Vans x Sailor Moon al tener a Luna, la fiel compañera de Serena (Usagi), como protagonista.

Aún más, también habrá gorras, sudaderas, otro diseño de mochila, gorros e incluso chanclas dentro de la colección de Vans x Sailor Moon.