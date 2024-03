Kingdom Come Deliverance fue lanzado en el año 2018 para Microsoft Windows, PS4 y Xbox One; teniendo en aquel entonces una recepción bastante buena. Ahora este título llega al Nintendo Switch.

La versión que llega a la consola de Nintendo es Kingdom Come Deliverance: Royal Edition; adaptado para que corra perfecto en la híbrida.

No hay mejoras, ni extras, es el juego tal cual se conoció en el año 2018 con los DLC’s incluidos.

Sin embargo, lo que sorprende es que a pesar de que el Nintendo Switch no se caracteriza por ser una consola muy potente, el juego se ve bastante bien y su funcionamiento es bastante óptimo.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition (Warhorse Studios)

¿De qué trata Kingdom Come Deliverance: Royal Edition?

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition tiene lugar en la Europa Medieval del siglo XV, en específico durante la guerra de Bohemia en el año de 1403.

Es en este contexto donde tomarás el papel de Henry, un chico bastante ordinario con una vida tranquila en una aldea llamada Skalitz.

Henry es hijo del herrero del pueblo, un hombre con una muy buena reputación tanto como persona como en su oficio. Pero a diferencia de su padre, Henry es un tanto despreocupado rayando en los límites de irresponsable.

Nada parece fuera de lo normal, hasta que los cumanos, bajo las órdenes del rey Segismundo, atacan el pueblo de Henry y éste último lo pierde todo, incluidos sus padres.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition (Warhorse Studios)

A partir de este momento serás testigo y partícipe de distintos sucesos históricos de la época, en una reinterpretación de Kingdom Come Deliverance: Royal Edition.

De ahí que Kingdom Come Deliverance: Royal Edition te avasalle con datos históricos. Y es que conforme vas avanzando, más y más información surge, lo cual viéndolo desde un lado positivo, es interesante.

No obstante, es tal la cantidad de información de Kingdom Come Deliverance: Royal Edition que no dan muchas ganas de leerla, pues además de los datos históricos, está la información sobre los tutoriales, los ambientes, el personaje, las misiones.

Así que a menos que seas un gran amante de la Era Medieval, es posible que te pierdas gran parte de la trama, porque no querras seguir leyendo todo lo que el juego te arroja.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition (Warhorse Studios)

Lo cual puede afectar un poco tu percepción de la trama, pues es importante conocer a detalle el contexto histórico para saber cómo es que se inserta Henry en todo esto.

¿Cómo se juega Kingdom Come Deliverance: Royal Edition?

A diferencia de otros juegos medievales, Kingdom Come Deliverance: Royal Edition no tiene criaturas fantásticas, ni magia, ni habilidades superhumanas o movimientos de combate especiales.

La cámara de Kingdom Come Deliverance: Royal Edition es en primera persona, salvo por las cinemáticas que tienen encuadres cinematográficos.

Curiosamente, el hecho de que la cámara sea en primera persona, ayuda mucho a quedar inmerso en la atmósfera que propone el juego. Llega un punto en que verdaderamente te sientes en esa realidad del periodo medieval.

Un punto interesante del juego es la toma de decisiones. Hay momentos al dialogar con otros personajes donde se muestran opciones de respuesta y según lo que decidas contestar será la repercusión que tengas.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition (Warhorse Studios)

Puede verse afectada o beneficiada tu reputación según la elección de tus respuestas. Asimismo, tienes que estar muy pendiente del estado de higiene de tu personaje para las interacciones con los demás personajes.

Por otra parte, los diálogos también se ven afectados por los distintos niveles de habilidad que tengas; si tu nivel es superior al de una contraparte, puede que convenzas a otros de llevar a cabo alguna acción que sea conveniente.

El nivel de las habilidades de Henry se van incrementando según las actividades que realices más a menudo y las opciones de diálogo que elijas con más frecuencia.

Todo influye y construye a tu personaje en Kingdom Come Deliverance: Royal Edition. Sin lugar a dudas, esto es uno de los elementos más fuertes que tiene el juego porque hace sentir al personaje muy humano y real.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition (Warhorse Studios)

De igual manera, el estado físico de Henry será algo que no debes pasar por alto en Kingdom Come Deliverance: Royal Edition.

En todo momento debes estar pendiente del nivel de saciedad y energía del personaje, si los niveles de saciedad disminuyen, será tu responsabilidad buscar comida para que no afecte el desempeño de Henry.

Lo mismo va para la energía, cuando el cansancio incrementa, la pantalla se volverá un poco borrosa o en negro como si Henry se estuviera cayendo de sueño; ahí tendrás que buscar una cama donde descansar.

En cuanto a las mecánicas de combate, cuesta trabajo encontrarles el modo. En muchas ocasiones se siente un poco lento el tiempo de reacción entre presionar los botones en los controles y la acción que hace el personaje.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition (Warhorse Studios)

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition es de mundo abierto y es posible explorarlo a tus anchas. Los escenarios se sienten muy vastos y llenos de vida con esa atmósfera medieval.

También ayuda a la exploración el hecho de que las misiones no tengan un orden a seguir, ni una forma específica de resolverlas. Hay más de una solución para cumplir algunos objetivos y tú decides por cuál misión empezar.

¿Cómo se ve Kingdom Come Deliverance: Royal Edition?

Una de las cosas más destacables del port de Kingdom Come Deliverance: Royal Edition a Nintendo Switch, es el gran trabajo que se hizo en el aspecto técnico.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition corre muy bien en el Nintendo Switch, sin cuelgues ni bajas en los cuadros por segundo.

Si bien hay un ajuste en los aspectos y diseño de entornos, debido a que la consola está por debajo del PS4; la calidad se mantiene hasta cierto punto.

Una muestra de ello es que puede desplegar una gran cantidad de elementos en pantalla sin necesidad de tiempos de carga evidentes.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition (Warhorse Studios)

En general, todo se ve muy bien, tanto en texturas como en otros aspectos de la obra.

También hay que mencionar el apartado sonoro de Kingdom Come Deliverance: Royal Edition, le cual es excelente.

Los responsables de Kingdom Come Deliverance: Royal Edition lograron traspasar también de buena manera todo el audio original de la obra.

Manteniendo vivo el estilo del original, con su banda sonora que te transporta a hace más de 500 años.

¿Vale la pena Kingdom Come Deliverance: Royal Edition?

Aunque Kingdom Come Deliverance: Royal Edition nos pareció un título entretenido e interesante, es muy tardado y complicado entenderlo cuando empiezas a jugarlo, lo que podría desanimar a algunos jugadores.

Pero una vez que comienzas a comprender las mecánicas, te dará largos ratos de entretenimiento. No obstante, se siente completamente como un juego de PC poco amigable para los jugadores de consola.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition es un juego para gamers muy distintos a los que Nintendo les habla.

Y es que pese a no ser un mal juego, el hecho de que esté en el Switch cuyo mercado es muy diferente, nos lleva a pensar si fue una buena decisión hacer el port.