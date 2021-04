'Final Fantasy XIV': Probamos la beta y se juega muy bien en PS5

La beta de 'Final Fantasy XIV' en PS5 nos deja un buen sabor de boca.

La historia de 'Final Fantasy XIV' es un tanto curiosa, de ser un juego que estaba destinado al fracaso y olvido, ha trascendido incluso las generaciones, estando activo por cerca de 8 años y con una llegada pendiente al PS5.

Precisamente con motivo de esto último fue que nos dimos a la tarea de probar un poco la beta de 'Final Fantasy XIV' en PS5, para ver cómo es que funciona el juego y si es necesario que la desarrolladora trabaje un poco más en esta versión.

De momento podemos decir que todo va bien, pues el título corre sin problemas en el PlayStation 5, aunque las novedades anunciadas por Square-Enix no son tan sorprendentes.

FINAL FANTASY XIV Square-Enix

'Final Fantasy XIV' corre muy bien en PS5

Digamos lo obvio, por lo menos en su beta, 'Final Fantasy XIV' en PS5 es lo mismo que en PS4; esto no es malo en realidad, no nos malentiendan, significa que el juego no adolece de ningún contratiempo mayor, ejecutándose de manera perfecta en la nueva generación.

Como se prometió, la beta de 'Final Fantasy XIV' tiene todas las mejoras esperadas para un juego de nueva generación; los gráficos están más trabajados, prácticamente no hay tiempos de carga, la conexión se hace de manera inmediata y el desempeño general es óptimo.

FINAL FANTASY XIV Square-Enix

Esto quiere decir que no importa la cantidad de jugadores conectados en el servidor donde juegas, tu partida mantiene su flujo sin inconvenientes. De hecho nosotros jugamos con el WiFi de PS5 y la transferencia de datos siempre fue impecable, a pesar de que no se cuenta con un paquete premium de internet.

En este sentido Square-Enix lo está haciendo muy bien, realmente no tiene nada que cambiar en este aspecto. Si bien no hay contenido dedicado a PS5, esto se arreglará con la llegada de 'Endwalker', la nueva expansión.

DualSense es el mayor fallo de la beta de 'Final Fantasy XIV'

Lamentablemente no todo es bello en este mundo de chocobos y dragones. Una de los agregados que más se promocionó, la compatibilidad con DualSense, no es gran cosa en realidad al momento de probar la beta de 'Final Fantasy XIV'.

Ya hemos visto (o sentido) lo que puede hacer el control de PS5, si bien Square aprovecha algunos aspectos como la vibración por sectores, en realidad se queda muy lejos de todo el potencial de DualSense.

FINAL FANTASY XIV Square-Enix

Fuera de sentir las pisadas y algunos elementos contextuales específicos, todo se reduce a vibraciones estándar como las del PS4; vamos ni siquiera se uso la resistencia en los gatillos para generar algún tipo de reacción.

Si esperas sentir el peso de tu espada, la textura del agua o los golpes que le das a los monstruos, quedarás muy decepcionado. Aunque Square-Enix quiere presentar a DualSense como la opción para tener 'Final Fantasy XIV' en PS5, necesita trabajar mucho ese aspecto.

'Final Fantasy XIV' ya podría debutar en PS5

Probamos la beta de 'Final Fantasy XIV' en PS5 durante una semana varias horas al día, en todo ese tiempo no notamos nada que hiciera pensar un mal desarrollo de esta versión del juego, de hecho pensamos que podría salir mañana y estaría casi perfecta.

El único problema real o más bien que no cumple la expectativa de la promoción, es el raquítico uso que se le da a las capacidades del DualSense; pero tampoco es algo que afecte en general a la experiencia de juego que ya se tenía en PS4.

Habrá que ver si Square-Enix optimiz más el título antes de su fecha de lanzamiento, que aún es desconocida; pero se asegura que llegará en la segunda mitad de 2021.