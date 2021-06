El Pelón Pelo Rico es una de las golosinas favoritas en México; sin embargo, el streamer español Ibai lo odia al grado de decir que debería ser ilegal.

Recientemente Ibai participó en la transmisión ‘ Las noches íntimas con Cola Cao ’ en Twitch, donde probaron algunos dulces de América Latina.

Al streamer le dio una oportunidad al Pelón Pelo Rico; lamentablemente su experiencia no fue la mejor, lanzando fuertes declaraciones.

Un mensaje para el presidente mexicano, el Pelón Pelo Rico debería ser ilegal y usted pedir perdón y dimitir. Porque esto es terrorismo contra su país y contra el mundo. Esto es peligroso y no es una broma. Sabe muy malo y alguno de nosotros podría haber fallecido por su culpa.

Al parecer la combinación de sal, dulce, tamarindo y chile no acabó por gustar del todo a Ibai; quien después pidió disculpas por su enojo contra el dulce.

Claro, todo se trató de una broma por parte del streamer, quien es conocido por hacer comentarios con este tipo de exageraciones e ironía.

Curiosamente todos los participantes tuvieron ciertos desencuentros al probar los dulces, con excepción de los que venía de Perú.

Como era de esperarse, los fans mexicanos de Ibai no se quedaron con los brazos cruzados ante tales declaraciones en contra del Pelón Pelo Rico.

La gente le dejó en claro a Ibai que se había metido con algo sagrado, pues el Pelón Pelo Rico es el favorito de muchos en México.

Hubo todo tipo de comentarios, desde los que simplemente cancelaban al streamer, hasta aquellos que le decían que no viniera al país.

Que este hombre no se entere que existe la Dominos con Pelón Pelo Rico

No Ibai, cómo que no te gustó el pelón? Automáticamente persona non grata en México.

@PROFEANDRESX