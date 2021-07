Acusa Werevertumorro que Liga MX le “plagió” idea de torneo en FIFA 20

México.- Los dirigentes de la Liga MX habrían tomado la idea de hacer un torneo virtual en FIFA 20 gracias a una publicación realizada por el Werevertumorro. Al menos fue lo que señaló el famoso youtuber.

De acuerdo con Gabriel Montiel, nombre real del Werevertumorro, la intención de armar el torneo virtual se le ocurrió después de que en España otro influencer ( Ibai ) propusiera a los equipos de LaLiga competir en el FIFA 20.

Incluso, relata el influencer, su publicación tuvo tanto éxito que varios clubes le dieron like desde sus cuentas oficiales. Es más, armó un grupo de chat con varios integrantes de esos equipos para concretar la idea.

Sin embargo, y aunque ya contaba con el apoyo de varios clubes de la Liga MX, al grado de que muchos hasta habían elegido a sus representantes, de pronto todo se vino debajo de manera sorpresiva.

“El punto es que alguien, no de la Liga MX, sino del juego de FIFA, comentó que había que hacerlo más grande. Pero la verdad es que yo ya había hablado con los equipos… De pronto se empezaron a involucrar medios y marcas de cerveza. Pero de la nada se empezaron a salir del grupo. Mientras que otros me dijeron que no podían participar”.