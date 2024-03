Al parecer Sony lo ha entendido bien. Hay juegos tan magníficos que no se le pueden negar a la comunidad. Horizon Forbidden West Complete Edition es uno de ellos.

Y es que vale la pena que todo el trabajo de artistas y desarrolladores de Guerrilla Games pueda llegar al mayor número posible de jugadores.

Horizon Forbidden West Complete Edition se suma a la lista de juegos que Sony lanza en Steam y Epic Store.

Puliendo cada vez más la optimización y configuración del juego para disfrutarlo sin problemas de rendimiento o gráficos.

Horizon Forbidden West Complete Edition (Sony)

¿De qué trata Horizon Forbidden West Complete Edition?

Horizon Forbidden West Complete Edition es la secuela de Horizon Zero Dawn en el que seguimos a Aloy, una paria sin padres que intenta descubrir sus orígenes en una tierra postapocalíptica infestada de animales mecánicos.

Aloy descubre que la humanidad fue devastada por las máquinas, pero el Proyecto Zero Dawn desarrolló una Inteligencia Artificial llamada GAIA que podría generar las condiciones ideales para que la vida en el planeta resurgiera.

Sin embargo, GAIA contaba con un sistema de “reseteo” llamado HADES que se encargaba de detener la restauración de la vida en caso de que ésta no fuera favorable para la humanidad.

Horizon Forbidden West Complete Edition (Sony)

HADES fue corrompida por una señal misteriosa y Aloy es la encargada de neutralizarla para evitar el exterminio de su civilización.

Ahora en Horizon Forbidden West Complete Edition, Aloy descubre que hay una plaga en el mundo que está comenzando a dañar a los seres vivos.

Para corregirlo, debe encontrar una copia de GAIA en el Oeste, donde se encuentra con otros clanes que tienen conflictos internos que representarán un obstáculo para que Aloy cumpla su cometido.

¿Qué tipo de juego es Horizon Forbidden West Complete Edition?

Horizon Forbidden West Complete Edition es un RPG de mundo semi-abierto. Cuentas con una misión principal, pero será necesario realizar exploración y misiones secundarias para poder conseguir recursos y mejorar armamento y armadura.

Prepárate para ver muchas cinemáticas de acción, así como muchos diálogos que te permitirán conocer más a fondo la historia principal de Horizon Forbidden West Complete Edition.

Algunos de éstos diálogos tienen árboles de decisiones que definirán la personalidad del personaje y sus habilidades.

Una de las principales herramientas del juego es el “Foco”, un dispositivo de Realidad Aumentada que heredó Aloy y que le permite analizar su entorno para encontrar recursos valiosos y conocer detalles de las criaturas.

Horizon Forbidden West Complete Edition (Sony)

Cuentas con un inventario personal así como un cofre donde podrás almacenar todo lo que te encuentres, desde curiosidades, hasta recursos con los que podrás mejorar tu equipamiento y armas.

Horizon Forbidden West Complete Edition también cuenta con un gran árbol de habilidades que podrás ir desbloqueando a tu gusto según el tipo de juego que prefieras.

En el menú de inventario, además del mapa con ubicaciones de interés y marcadores de misiones, cuentas con una gran cantidad de información de todo el juego.

Como la biografía de cada personaje que vas descubriendo en Horizon Forbidden West Complete Edition, las grabaciones que has escuchado, las criaturas que has analizado con un detalle de las fortalezas, debilidades, entre otras cosas.

Horizon Forbidden West Complete Edition (Sony)

El juego hace uso de las mecánicas que hemos visto ya en otros títulos de narrativa profunda que ya conocemos de Sony como God of War, The Last of Us y Uncharted.

Mecánicas centradas en la narrativa con un equilibrio entre acción, sigilo, acertijos, y diálogos tanto en cinemáticas como durante el juego.

De tal manera podemos seguir la historia sobrellevando los distintos retos que se nos presentan en la trama principal o ahondando en el mundo y sus elementos con misiones secundarias que nos brindarán más horas de entretenimiento.

El mundo es lo suficientemente vasto para que podamos explorar y entretenernos con cualquier actividad, ya sea mejorando armas, editando la vestimenta del personaje, o bien, sentándose a apostar en un juego de mesa.

Horizon Forbidden West Complete Edition (Sony)

Horizon Forbidden West Complete Edition en Steam cuenta con varios idiomas tanto de audio como de subtítulos.

Además cuenta con un Modo Foto con el que podrás mover la cámara alrededor del personaje y modificar atributos de la cámara para tomar una foto de la escena que más te apetezca y a tu gusto.

¿Qué tal el rendimiento en PC de Horizon Forbidden West Complete Edition?

Sabemos que el rendimiento de Horizon Forbidden West Complete Edition depende completamente de las características de la PC, sin embargo, uno de los principales requisitos es tener almacenamiento de estado sólido.

En el apartado gráfico, el mínimo necesario para Horizon Forbidden West Complete Edition es una gráfica Nvidia 1650 o bien, una AMD Radeon RX 5500XT.

Pero se recomienda una RTX de la serie 30 o superior, o bien una AMD Radeon RX 5700.

Definitivamente el juego merece disfrutarse con buenos gráficos, ya que se nota el empeño que se ha puesto en ese apartado, hay cinemáticas y escenas que son un deleite visual.

Horizon Forbidden West Complete Edition (Sony)

Los controles de movimiento son ya estandarizados en el teclado y se sienten bastante intuitivos para quienes ya están familiarizados con éstos dispositivos.

Sin embargo es más que suficiente conectar un control a la computadora para poder cambiar a la distribución de un mando clásico para quienes prefieren la simplicidad y ergonomía.

Con las características recomendadas, el juego funciona sin problema alguno y con un tiempo de cargo mínimo salvo en los momentos en que va compilando el sombreado que se realiza conforme vas progresando en las zonas del juego.

¿Vale la pena Horizon Forbidden West Complete Edition?

Si eres jugador de PC y no has tenido oportunidad de jugar Horizon Forbidden West Complete Edition, es momento de darle una oportunidad.

La trama de Horizon Forbidden West Complete Edition es magnífica y el aspecto visual se siente ya de nueva generación.

Sobre todo, hay que tomar en cuenta el esfuerzo y cambio de mentalidad que ha tenido Sony para poder acercar estos grandes juegos a un nuevo público.

Sin olvidar que esta versión llega con el DLC “Burning Shores”, lo cual agrega más hora de diversión a la aventura.