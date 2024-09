Harry Potter: Quidditch Champions es uno de los lanzamientos más esperados por los fans del universo mágico creado por J.K. Rowling.

Sobretodo porque muchos extrañaron el tradicional deporte del mundo mágico en Hogwarts Legacy de 2023, por lo que Harry Potter: Quidditch Champions vendría a llenar ese vacío.

Este juego ofrece a los jugadores la oportunidad de experimentar la adrenalina de los partidos en sus propias consolas y PC.

Si bien se trata de un título disfrutable, sobretodo si eres fan de Harry Potter, la novedad se acaba muy pronto, pasando a ser un juego un tanto repetitivo.

Harry Potter: Quidditch Champions (Warner Bros. Games)

¿Cómo es Harry Potter: Quidditch Champions?

Harry Potter: Quidditch Champions tiene un tratamiento al estilo de un título deportivo tradicional, por lo que no esperes que tenga historia o algo parecido.

En sí Harry Potter: Quidditch Champions se basa en partidos, ya sea contra la inteligencia artificial u otra persona.

Hay que señalar que el juego logra capturar la esencia del deporte mágico, permitiendo a los jugadores volar en escobas, lanzar la Quaffle, y evitar a los Bludgers mientras intentan atrapar la Snitch Dorada.

Los controles son intuitivos y responden bien, lo que facilita el adentrarse en la dinámica de esta competencia inexistente. Sobretodo por la buena traducción que se hizo de las reglas.

Harry Potter: Quidditch Champions (Warner Bros. Games)

Las cuales están mejor explicadas en este título que en los mismos libros de la saga, siendo todo muy fácil de entender al grado que en poco minutos dominarás la escoba como si fueras el mismo Harry Potter.

Harry Potter: Quidditch Champions en general es una mejora significativa respecto a los títulos anteriores de esta disciplina.

Además de que cuenta con una buena cantidad de referencias. Los jugadores pueden elegir entre sus equipos favoritos de las casas de Hogwarts y del mundo mágico en general.

Los cuales se puede personalizar hasta cierto punto en Harry Potter: Quidditch Champions, lo cual siempre es bienvenido en este tipo de obras.

Harry Potter: Quidditch Champions (Warner Bros. Games)

No obstante, hay que mencionar que el título es muy sencillo, la inteligencia artificial no ofrece ningún reto; aunque esto se compensa un poco con el multijugador.

Algo curioso es que en esta opción no son enfrentamientos de 1 vs 1 o 7 vs 7, sino de 3 vs 3, donde los involucrados toman las posiciones más importantes del equipo, mientras el resto de jugadores son bots.

Una decisión un tanto extraña; pero funciona bastante bien en la práctica.

Ahora bien, aunque el juego es divertido y emocionante al principio, la falta de variedad en los modos de juego y el contenido adicional puede hacer que la experiencia se sienta limitada a largo plazo.

Harry Potter: Quidditch Champions (Warner Bros. Games)

Es raro que Harry Potter: Quidditch Champions no tenga cosas como desafíos o torneos, sean estos online u offline, lo cual el habría agregado más vida a la obra.

Posiblemente esto esté pensado para futuras actualizaciones; aún así el integrar algunas opciones extra ayudaría a mantener el interés en el título.

Eso sí, el que de momento no haya microtransacciones agresivas (sí hay; pero no afectan el juego) es un gran punto a su favor, esperemos que esto se mantenga en el futuro inmediato.

¿Cómo es en lo técnico Harry Potter: Quidditch Champions?

En términos de diseño y gráficos, Harry Potter: Quidditch Champions no decepciona. Los desarrolladores han hecho un excelente trabajo al recrear el mundo mágico.

Desde los detalles de los uniformes de los equipos hasta los escenarios de los partidos; Harry Potter: Quidditch Champions cuenta gráficos son vibrantes y detallados.

Además, la personalización de personajes y escobas es un punto a favor, permitiendo a los jugadores crear su propio avatar único.

Jamás tuvimos problemas de desempeño ni aparecieron bugs o glitches que rompieran la experiencia; aunque sí tuvimos algunos bajones de cuadros por segundo en ocasiones.

Harry Potter: Quidditch Champions (Warner Bros. Games)

Nada que diera problemas e incluso se puede decir que eran casi imperceptibles; pero es conveniente mencionarlo.

La banda sonora y los efectos de sonido de Harry Potter: Quidditch Champions también merecen una mención especial.

Si bien la música de Harry Potter: Quidditch Champions no fue compuesta por John Williams ni los responsables de musicalizar las películas; complementa perfectamente la acción en pantalla.

Además de que evoca precisamente las partituras del legendario compositor de tantas películas icónicas.

Harry Potter: Quidditch Champions (Warner Bros. Games)

Los efectos de sonido igualmente son impresionantes, desde el zumbido de las escobas hasta el rugido de la multitud.

Crean una atmósfera adecuada, haciendo que los partidos de Quidditch se sientan reales y emocionantes.

¿Vale la pena Harry Potter: Quidditch Champions?

Harry Potter: Quidditch Champions es un juego entretenido que captura bien el espíritu del deporte mágico.

La jugabilidad es sólida y los gráficos son impresionantes, lo que convierte a Harry Potter: Quidditch Champions en una experiencia visualmente atractiva y divertida.

Sin embargo, la falta de variedad en los modos de juego y el contenido adicional hacen que la experiencia se sienta repetitiva en poco tiempo.

Si bien puede mejorar este aspecto con futuras actualizaciones, de momento se siente como que hubiera encajado mejor en Hogwarts Legacy, en lugar de ser un juego por separado.