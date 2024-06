The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim será la próxima película de Warner Bros. Discovery con la franquicia, de la cual ya presentaron sus primeras fotos.

Dichas fotos muestran que The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim será un proyecto alejado de todo lo que nos tenía acostumbrado Warner Bros. Discovery.

Para empezar, será una película animada producida por Peter Jackson, contrario a los live action que se habían manejado desde hace 20 años.

Además de que se optó por un estilo anime, en lugar de animación de corte occidental; no será CGI, en su lugar se optó por una técnica tradicional con retoques por computadora.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Warner Bros. Discovery)

¿De qué tratará The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim?

Las fotos no lo muestran, pero The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim se ubicará 183 años antes del inicio de La Comunidad del Anillo.

La protagonista de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim será Hera, hija de Helm “Puño de Hierro”, quien se verá inmersa en medio de una disputa política.

Todo provocado por Wulf, un señor enemigo del trono de Rohan que busca venganza en contra de los “Señores de los Caballos”.

Esto llevará a la legendaria batalla en el Abismo de Helm, donde el mencionado rey resistió y derrotó a sus enemigos, luego de varios días de batalla.

A esta narración se sumará la trama de Hera, quien será activa en la pelea a favor de su padre.

¿Cuándo se estrena The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim?

Si estas fotos te emocionan, te alegrará saber que no deberás de esperar mucho para el estreno de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

De acuerdo con Warner Bros. Discovery, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim se estrenará en cines de todo el mundo el 13 de diciembre de 2024.

Aunque fuera de estas fotos no tenemos ningún otro avance de la película, se espera que en unas semanas se presente el primer tráiler, probablemente en fecha de la San Diego Comic Con.

Por lo pronto ya se hizo la primera proyección de prueba de una parte de la película; de la cual se han dado críticas positivas por parte de los asistentes.

El Señor de los Anillos (Warner Bros.)

Con información de Entertainmet Weekly