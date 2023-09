Ya está en México la esperada Pokémon Cajita Feliz 2023, la cual incluye cartas del juego de tarjetas coleccionables de la franquicia.

La Pokémon Cajita Feliz 2023 ha sido muy solicitada, no sólo por niños y fans de la franquicia, también por coleccionistas de las mencionadas cartas.

Fue la propia McDonald’s la que avisó que esta nueva promoción ya llegó a todos los restaurantes de México, en un paquete que además del sobre con 4 tarjetas, una moneda Pokémon.

Ahora bien, si te estás preguntando cuántas tarjetas tiene la colección completa en México, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

Esta es la colección de Pokémon Cajita Feliz 2023

Gracias a un par de fotos publicadas por McDonald’s y la gente de Vasos de Cine y Coleccionables, ya sabemos cómo es la colección que viene en la Pokémon Cajita Feliz 2023.

Por lo que podemos ver, la colección completa de la Pokémon Cajita Feliz 2023 consta de 15 cartas en total de diversos personajes de la franquicia.

Podemos reconocer a Pikachu, Blissey y los tres iniciales de Escarlata y Escudo; Fuecoco, Sprigatito y Quaxly. Cada tarjeta tiene un arte distintivo.

Se sabe que habrá algunas especiales “foil” o “shiny”, las cuales tendrá todo el frente con una tinta especial que brilla con la luz.

Pokémon Cajita Feliz 2023 (Vasos de Cine y Coleccionables)

La Pokémon Cajita Feliz 2023 no estará completa del todo en México

Lamentablemente la Pokémon Cajita Feliz 2023 no vendrá completa en México, y no, no nos referimos a la colección de cartas que vemos en la foto.

Resulta que la Pokémon Cajita Feliz 2023 en México no tendrá una de sus características principales; la caja en forma de Pikachu.

De ahí que en ninguna foto se muestre la caja de Pikachu, que era recurrente en restaurantes de otras partes del mundo; pero que estará ausente en nuestro país.

La misma McDonald’s anunció que aunque sí traerá la caja, esta tiene unidades limitadas; lo que significa que sólo estará disponible en lugares seleccionados por poco tiempo.

Es muy posible que la Pokémon Cajita Feliz 2023 se termine en los primeros días de la promoción, si no es que ya no hay en existencia.

Pokémon Cajita Feliz 2023 (Especial)

Con información de McDonald’s y Vasos de Cine y Coleccionables