‘Final Fantasy VII The First Soldier’ ya está disponible en móviles (VIDEO)

‘Final Fantasy VII The First Soldier’ ya está disponible en móviles; se trata de un título battle royale inspirado en la mitología de ‘Final Fantasy’.

‘Final Fantasy VII The First Soldier’ se puede descargar sin costo alguno en iOS y Android en las tiendas de Apple y Google, contando con una primera temporada de nombre “Rise of Shinra”.

‘Final Fantasy VII The First Soldier’ está ambientado en Midgar antes de los acontecimientos de ‘Final Fantasy VII’, donde los jugadores usarán elementos relacionados a la saga para ser el último en pie.

No sólo eso, ‘Final Fantasy VII The First Soldier’ se diferenciará de otros battle royale al tener un sistema de trabajos que le da características únicas a los combatientes.

Aquí tienes todos los trabajos disponibles en ‘Final Fantasy VII The First Soldier’:

Warrior – La fuerza de este estilo proviene de los ataques cuerpo a cuerpo.

Sorcerer – Especializado en ataques AoE de medio alcance; los hechizos mágicos básicos de este estilo, Fuego, Ventisca y Trueno, están potenciados.

Monk – Un Estilo de alta vitalidad que viene con habilidades de autocuración y escudo.

Ranger – Hábil en la búsqueda de enemigos y en dispararles desde lejos.

Ninja – Perfecto para ataques sigilosos y de emboscada, este Estilo viene equipado con un doble salto.

Además el mapa de ‘Final Fantasy VII The First Soldier’ contará con locaciones icónicas como Seventh Heaven, la Mansión de Corneo, Honeybee Inn y más.

‘Final Fantasy VII The First Soldier’ contará con recompensas de lanzamiento

Como muchos otros juegos móviles, ‘Final Fantasy VII The First Soldier’ contará con recompensas por su lanzamiento.

Para celebrar los dos millones de pre-registros en ‘Final Fantasy VII The First Soldier’, todos los jugadores recibirán regalos al iniciar de sesión.

Estos regalos de ‘Final Fantasy VII The First Soldier’ incluyen un huevo de Chocobo, una skin de máscara Shinra, una skin de motocicleta Shinra, una skin de vehículo Shinra y una skin de helicóptero Shinra.

Final Fantasy VII The First Soldier (Square-Enix)

Además, ‘Final Fantasy VII The First Soldier’ también tendrá ofertas por tiempo limitado; serán paquetes basados en Cloud, Tifa y un Guardia de Seguridad, con skins y emotes.

Por si esto fuera poco, los jugadores de ‘Final Fantasy VII The First Soldier’ tendrán oportunidad de desbloquear el Pase de Temporada para obtener acceso a recompensas épicas.

Conforme pasen las semanas, ‘Final Fantasy VII The First Soldier’ agregará más contenido tanto gratuito, como de paga.