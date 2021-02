'Evangelion 3.0+1.0' será de las películas animadas más largas de la historia

'Evangelion 3.0+1.0' será el filme más largo de la franquicia y uno de los más extensos en el cine animado.

Aunque aún no sabemos nada de cuándo se estrenará 'Evangelion 3.0+1.0', la información acerca del filme sigue fluyendo y emocionando a los fans; ahora se ha revelado que la obra será una de las películas animadas más largas de la historia.

La organización EIRIN, encargada de clasificar los productos audiovisuales en Japón, señaló que 'Evangelion 3.0+1.0' tendrá una duración mínima de 2 horas y 34 minutos; siendo la película más larga en la historia de la franquicia y la tercera de mayor duración en la historia del cine animado.

Para que se den una idea, 'Los Increíbles 2', la película animada más larga de Pixar, dura apenas 1 hora con 58 minutos. Con esto, el cuarto filme de 'Rebuild of Evangelion' se ubica sólo por detrás de 'Final Yamato, de 2 horas 43 minutos, y de 'The Disappearance of Haruhi Suzumiya', de 2 horas con 44 minutos.

Evangelion 3.0+1.0 Studio Khara

'Evangelion 3.0+1.0' podría salir hasta 2022

Como ya mencionamos, aunque la información acerca de 'Evangelion 3.0+1.0' no ha parado, la fecha de estreno es desconocida, luego de que se cancelara por segunda vez su lanzamiento debido al Estado de Emergencia de Japón por la pandemia de Covid-19.

Ha habido varios rumores acerca de cuándo podríamos ver por fin 'Evangelion 3.0+1.0'; si bien nada es de orden oficial, la gran mayoría concuerda con que la obra se retrasaría hasta finales de año o hasta 2022.

Evangelion 3.0+1.0 Studio Khara

Lo anterior debido a que Japón no ha decretado nada específico acerca de lo que sucederá con los cines y los estrenos en el país, tanto nacionales como extranjeros, en 2021; es probable que no se hable al respecto hasta después de los Juegos Olímpicos.

A esto hay que sumar el silencio de Studio Khara, que ni siquiera insinuó una posible ventana de lanzamiento, como se hiciera con el primer retraso del filme.

Con información de Crunchyroll.