Epic Games y Nvidia Corp estarían trabajando en un proyecto para que 'Fortnite' regrese al iPhone

Tras la trágica salida de 'Fortnite' de la plataforma de Apple Store y su pleito con la empresa, se ha anunciado que Nvidia Corp y Epic Games trabajan en un proyecto juntos para traer de vuelta al popular videojuego al alcance de los usuarios de iPhone.

Desde el pasado mes de agosto fue cuando la bomba explotó y se anunciaba que Epic Games ya no formaría parte de las filas de la Apple Store, incluyendo por supuesto a 'Fornite', uno de los videojuegos más populares y descargados de los últimos años.

De acuerdo con Apple, Epic Games incumplía las normas que se había establecido en la tienda al introducir su propio sistema de facturación a los usuarios tras una alza en el cobro de la tienda de Apple.

Esto, según la normativa de Apple, había volado sus reglas por lo que 'Fortnite' pasó a ser eliminado de sus filas provocando así toda una batalla en el campo legal y relaciones públicas entre la desarrolladora Epic Games quien demandó al gigante de la manzana alegando que las tarifas altas y las normas son una conducta anticompetitiva.

Pero, es posible que esta batalla puede llegar a una resolución pues Nvidia -uno de los mayores proveedores de chips que aceleran los videojuegos- y Epic podrían traer de regreso a 'Fortnite' a través del navegador de Safari , el cual no está sujeto a los requisitos de facturación de Apple.

Fortnite podría volver a Iphone muy pronto. #Fortnite



-Nvidia está trabajando con Epic Games para llevar Fortnite a iOS de nuevo mediante su nuevo servicio de GeForce Now. pic.twitter.com/jcExKqOuy1 — Info Fortnite (@RinconFortnite) — Info Fortnite (@RinconFortnite) November 19, 2020

¿Cómo sucedería? Resulta que Nvidia se encuentra trabajando en GeForce NOW , un servicio de la nube en donde los juegos para computadora se ejecutan en centros de datos que, a su vez, son transmitidos a dispositivos móviles.

De acuerdo con Nvidia, se estaría desplegando una versión de prueba de este servicio en los iPhone y iPads que requerirá de un accesorio llamado gamepad para darle botones similares a los de un control de consola.

Esto permitirá a 5 millones de usuarios de iPhone y iOS jugar juegos como ' Assassin's Creed Valhalla ', 'Shadow of the Tomb Raider' y traer de regreso a una versión de 'Fortnite' en el Safari que no requería de un controlador.

Con información de Reuters.