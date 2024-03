Red Solo de 25 años de edad alarmó a sus fans por el mensaje que compartió donde habla de quitarse la vida.

Red Solo, un reconocido influencer, recientemente dejo preocupados a sus fans tras publicar un mensaje donde se despedía de su familia y amigos expresando que se sentía “como una mala persona”.

Sus palabras no solo expusieron sus batallas personales, sino que genero incertidumbre entre su comunidad preocupada por su bienestar mental.

Como se sabe, Red Solo es conocido por su enfoque crítico y su pasión por el entretenimiento, el influencer ha construido una considerable base de seguidores, especialmente en TikTok.

Los seguidores de Red Solo se vieron profundamente afectados tras la publicación de un mensaje de despedida por parte del influencer, en la que abría su corazón sobre la lucha contra la depresión.

Además, de expresar disculpas por los daños causados, pues reconoce que ha lastimado a gente buena que solo le han ofrecido su amistad y afecto.

“Hola. Con esto me despido de todxs. Toda mi vida he lidiado con sentimientos de auto-desprecio y depresión, así como la pregunta de si soy realmente una mala persona, pero en los últimos meses han ido escalando de tal forma, que ya no solo es la duda, sino que me queda bien y en claro, que sí, lo soy...”

Red Solo