‘El Juego del Calamar’ provoca que streamer pierda su trabajo, esto debido a que tiene el mismo nombre que la serie en sus redes sociales.

La historia es esta, Lydia Eller es una creadora que ha producido contenido en YouTube y Twitch bajo el nombre “SquidGame” y SquidGaming”, es decir, ‘El Juego del Calamar’ en español.

Todo iba bien para Lydia Eller, hasta que Netflix estreno la serie de ‘El Juego del Calamar’ (’Squid Game’) en septiembre de este 2021; lo que le ha traído varios problemas.

Lydia Eller y El Juego del Calamar (@SquidGaming)

Ermm, creo que tanta gente ha estado intentando iniciar sesión en mi cuenta o denunciándola (juego de calamar) que Instagram me ha baneado. No es genial. Lydia Eller

Dado que la serie de ‘El Juego del Calamar’ (’Squid Game’) no tiene redes sociales oficiales, muchos se han topado con el perfil de Lydia Eller, provocando la molestia de los fans del show.

Piensan que Lydia Eller esta aprovechando la fama de ‘El Juego del Calamar’, por lo que ha sido denunciada en varias ocasiones en Instagram, hasta que a finales de octubre su perfil fue baneado.

Pero no sólo eso, Lydia Eller tenía casi asegurados dos contratos de trabajo; sin embargo, estos fueron rechazados de último momento porque sus empleadores no quieren que use el mismo nombre que ‘El Juego del Calamar’.

Lydia Eller no puede encontrar trabajo por la polémica con su nombre de streamer y ‘El Juego del Calamar’

Los puestos por los que optaba Lydia Eller no estaban relacionados con sus transmisiones, sino con su profesión de presentadora y publicidad; por lo que destaca que ‘El Juego del Calamar’ la haya afectado.

Lydia Eller señala que los mismos representantes de las empresas le dijeron que al final no la contrataron porque usa el nombre de ‘El Juego del Calamar’ en sus redes sociales.

Básicamente sus empleadores no quieren verse relacionados con ‘El Juego del Calamar’ de ninguna forma posible, aunque este sea el nombre en redes de una de sus empleadas.

Lydia Eller y El Juego del Calamar (@SquidGaming)

Parece que, después de todo, tendré que cambiar mi nombre. Perdí 2 oportunidades increíbles de presentación porque la gente no quiere contratarme con mi nombre de “juego de calamar”. Esto realmente me está deprimiendo ahora. Lydia Eller

No sólo eso, Lydia Eller declara que toda la construcción de su marca se perdió porque ahora quien busque ‘El Juego del Calamar’ (’Squid Game’) encontrará el show y no a ella.

Lydia Eller ha pensado en cambiar su nombre, pues no encuentra otra salida; sin embargo eso significaría echar a la basura más de 10 años de trabajo.

Habrá que ver qué decide al final Lydia Eller, pues será muy difícil que Netflix haga algo con una marca tan importante como ‘El Juego del Calamar’.

Con información de BBC.