De acuerdo a lo que el streamer de 27 años de edad contó, todo ocurrió durante un evento de LoL en Estados Unidos.

Tal y como Ibai Llanos relató, él asistió al mundial de League of Legends ya que su equipo sería uno de los participantes.

Sin embargo, a él y a otros acompañantes no los dejaban ingresar los guardias de seguridad del evento debido a su apariencia, demostrando que su millonaria fortuna no lo exime de este tipo de actos.

Ibai Llanos Comenzó relatando su experiencia en el mundial de LoL preguntando a su audiencia retóricamente “¿Tan mala pinta tengo?”.

“En esta sociedad que nos juzga por como vamos vestidos, sabéis que vinieron 5 de seguridad a preguntarme qué estaba haciendo ahí y le dije ‘Soy uno de los dueños de los equipos que está jugando ahí. Me vas a abrir la puerta y voy a sentarme donde quiera”

De hecho, en estos videos se ve y escucha a los jóvenes junto con Ibai, intentando explicar cuál es su participación en el mundial de Lol.

“Vinieron 5 personas, no es coña, 3 tías y 2 tíos y bueno básicamente me preguntaban qué hacía y que quién era. Pero para que veáis amigos, esto es la triste realidad de que según las pintas que lleves y la manera de vestir que tengas te tratan de una manera u otra e incluso tu físico influye. La ropa dice el dinero que tu tienes, osea que, si yo hubiera ido de traje me hubieran tratado de otra manera pero como voy con chanclas y esto de Levis y una sudadera, pues soy un macarra”

Ibai Llanos