Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! es un juego que no rompe la maldición de los títulos de anime, pues solo los muy fans lo encontrarán interesante.

Especialmente aquellos con amigos o familiares con quienes jugar, pues Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! apunta sobretodo el juego competitivo amistoso.

Y es que se trata de uno de esos juegos “party”, donde varias personas buscan ser los mejores en diferentes retos inspirados en la popular serie.

Si no eres muy fan de la franquicia o tratas de jugar en solitario, esa diversión se puede agotar en cuestión de minutos.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! (SEGA)

¿Cómo es Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!?

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! es esencialmente un juego de mesa con varios minijuegos, usando la fórmula de cierta saga de un fontanero bigotón y una princesa “hongo”.

Las reglas en Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! son simples: los jugadores tiran los dados para navegar a través de los tableros de juego, que presentan un ciclo de día y de noche.

Durante el día, participas en varios eventos y minijuegos, preparándote para los desafíos que te esperan cuando cae la noche.

Cuabdo el Sol se oculta, la atención se centra en cazar y derrotar demonios, capturando la esencia de lo que significa ser un Demon Slayer.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! (SEGA)

Hay varios tableros para elegir, incluidos lugares emblemáticos de la serie como Mugen Train, donde debes llamar a un tren para poder moverte.

Cada tablero de Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! tiene un conjunto de demonios que representa a los que se ven en el anime, por ejemplo, el tablero del Mugen Train tiene tanto a Enmu como a Akaza.

Durante el transcurso de Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!, jugarás un minijuego que te permitirá ganar “Slayer Coins”. Estas monedas pueden ayudarte en tu clasificación, permitirte comprar artículos o viajar por el tablero.

En total hay treinta y cinco minijuegos, incluidas las batallas cinematográficas. La mayoría son muy sencillos, como: trazar imágenes, saltar la cuerda, combinar memoria o andar en trineo por la nieve.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! (SEGA)

En ese sentido, el juego tiende a volverse repetitivo en poco tiempo, debido a que no hay una gran variedad de minijuegos y te encontrarás en bucle haciendo lo mismo una y otra vez, con pocas varaciones.

Algo interesante es que podrás jugar estos minijuegos por sí solos y ganar “Kimetsu Tablets” para desbloquear gráficos, avatares y atuendos.

Todas estas son recompensas cosméticas; no agrega nada al juego, sino que brinda a los jugadores opciones para que otros puedan ver su tarjeta en línea o personalizar a los personajes como más te guste.

Como imaginarás, lo ideal de Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! es jugar con otros, sea en local o en linea.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! (SEGA)

Sin embargo, la base actual de jugadores en línea es escasa, lo que dificulta la experiencia completa de las partidas multijugador. Esta limitación afecta significativamente la rejugabilidad y el disfrute.

¿Cómo se ve Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!?

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! a nivel técnico es competente, como casi todos los juegos de anime.

Como podrías esperar, la estética de Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! es totalmente cell shading, con el fin de imitar lo más posible al anime.

No esperes nada complejo, pues las mismas animaciones se nota recicladas en casi todos lo personajes, además de que tampoco muestran mucha expresión en sus rostros.

Sin olvidar que se usan muchas imágenes estáticas en diversos momentos del juego, lo cual le quita encanto a la obra.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! (SEGA)

Otra cosa que debemos mencionar, y que no agradará mucho a los fans del anime, es que parece que el título sólo cuenta con voces en inglés en su versión occidental.

Por lo menos en PS5, donde jugamos Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!, no encontramos la manera de cambiar el audio a japonés.

Pues siendo honestos, el trabajo de doblaje en inglés estadounidense deja mucho que desear, sacándote del juego de manera casi inmediata.

De los servidores para jugar Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! en línea no podemos decir mucho, pues como mencionamos prácticamente no hay nadie jugando el título online.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! (SEGA)

No obstante, es posible que esto se deba a que jugamos la obra antes de su lanzamiento, y por ello no había tantos jugadores. Habrá que ver ahora que el título esté disponible.

¿Vale la pena Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!?

Si es de tu agrado la obra de Koyoharu Gotouge, hay muchas posibilidades de que te diviertas con Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!.

Pues encontrarás una buena cantidad de fan service y elementos que te entretendrán, por lo menos un rato.

Sin embargo, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! es un juego que invita a que varias personas se reúnan y así poder crear un ambiente de competitividad.

Así que si eres un jugador solitario, tus amigos no están disponibles o nombres como Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke no te suenan conocidos, este juego no tiene nada para ti.