Un TikTok habría revelado lo que parece ser el mejor mueble para los amantes de los videojuegos y los más gamers.

La cuenta de @nintendo.players compartió lo que muchos videojugadores desean para su casa.

El mueble con forma de Nintendo Switch cuenta con todas las generaciones de consolas lanzadas por la compañía japonesa.

Además, el enser se despliega una gran variedad de controles para jugar con los amigos o la familia.

Para muchos este mueble es una de esas cosas que siempre deseamos de niños, pero que ahora pueden hacer realidad como adultos.

Además, este objeto cuenta con múltiples mecanismos que le dan un toque futurista, así como entradas para poner videojuegos originales de Nintendo.

Video de TikTok (Captura de TikTok/@nintendo.players)

El mueble gamer que todos desean

A los amantes de los videojuegos les ha gustado mucho este mueble visto en TikTok y no cabe duda que muchos ya lo desean tener en su casa.

En los comentarios de la red social han expresado su deseo por tener este tipo de mobiliario en su departamento en sus hogares.

Más de 7 mil personas han hecho comentarios en el video de TikTok, respecto al mueble más querido por los gamers.

“Sé que no tengo espacio, pero se que lo necesito”, “Ay no ¡Qué belleza!”, ¿Cuánto vale eso? Me lo compro”, “Yo quiero”, “Mi hijo se enamorada de esto, está súper genial”, “Esa persona nunca se aburrirá en casa”.

Video de TikTok (Toma)

“Cómo cuando eres amante a los juegos y tienes más de 10,000 dólares para darte ese gustito”, “Qué belleza”, Hoy conocí la envidia”, “Mi economía: no te alcanza, mi fe Dios proveerá, porque somos pobres pero creyentes”, escribieron sobre el video de TikTok.

El video de este mueble gamer se ha convertido en toda una sensación y ha causado euforia recibiendo más de 623 mil 500 Me gusta y más de 12 millones de vistas.

Muchos, en TikTok, se han preguntado el precio de mueble, pero al parecer su precio sería exagerado.

“Lo necesito”, “¿De cuántos riñones hablamos?”, “Así se van 2000 dolares en manutención”, “Eso quiero”.

Para muchos este video de TikTok se ha vuelto la envidia de los gamers de corazón.