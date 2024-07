Como cada año, estamos en la víspera de la Comic Con 2024, el evento de cómics, ciencia ficción y fantasía más importante del mundo.

Mucha gente de varios países, incluido México, se dan cita en los cuatro días que se celebra la Comic Con 2024 en San Diego, Estados Unidos.

Se trata de todo un fin de semana de anuncios de películas, series, videojuegos y demás; por ello, los fans se preguntan si habrá alguna transmisión en vivo.

Sobretodo porque actualmente varios eventos del estilo cuenta con este tipo de eventos digitales para fans en otras regiones.

Aquí te diremos si podrás ver las presentaciones de Comic Con 2024 desde México o no.

San Diego Comic Con (Christy Radecic/Invision/AP)

¿Comic Con 2024 se puede ver en vivo desde México?

Vamos a dejarlo en claro de una vez, Comic Con 2024 no se podrá ver en México ni en ningún otro país del mundo, ni siquiera en Estados Unidos.

Aunque grandes empresas participan en Comic Con 2024 —como Disney, Warner Bros. Discovery y Paramount— sus conferencias no son transmitidas.

Así ha sido siempre en el evento, a pesar de que las transmisiones en directo ya son casi una tradición en todos los ámbitos, la convención de San Diego se mantiene hermética.

Ningún panel, sea del Salón H (los más importantes) o de salones contiguos (de menor relevancia), contarán con directos para que la gente los vea.

San Diego Comic Con (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Disney)

¿Cómo me puedo enterar de los anuncios de la Comic Con 2024 en México?

A pesar de que las presentaciones de la Comic Con 2024 no se podrán ver en México, eso no significa que los fans no se enterarán de lo que pasa.

Las mismas compañías suelen subir resúmenes de lo que presentan en la Comic Con 2024; eso incluye tráilers, fotos, y algunas declaraciones de famosos y creativos.

Además de que hay una buena cantidad de medios acreditados que ponen las novedades del evento, sin olvidar todas las filtraciones que hacen los fans.

Así que si eres seguidor o seguidora de los contenidos de ciencia ficción y fantasía, prepárate para 3 días de “Navidad ñoña” con la Comic Con 2024.

San Diego Comic Con (@Comic_Con)

Con información de San Diego Comic Con