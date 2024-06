Ya tenemos la fecha para el Nintendo Direct de junio 2024, el cual llega después de todos los eventos de videojuegos, fiel a la tradición de La Gran N.

Lo mejor de todo es que el Nintendo Direct de junio 2024 será más pronto de lo que muchos fans imaginan, por lo que no tardaremos mucho en ver los nuevos anuncios.

Hay que mencionar que en este evento no habrá novedades del Switch 2, centrándose sólo en los próximos juegos para su consola actual.

Además confirmaron que todo lo que veamos se lanzará en la segunda mitad de 2024, así que los fans tendrán juegos para disfrutar antes del cambio generacional.

Nintendo Switch (Unsplash)

¿Cuándo y a qué hora será el Nintendo Direct de junio 2024?

De acuerdo con la propia desarrolladora, el Nintendo Direct de junio 2024 será este martes 18 del mes.

Los fans tendrán que despertarse temprano, pues el Nintendo Direct de junio 2024 se transmitirá a partir de las 8:00 AM (CDMX).

Además, se mencionó que durará 40 minutos exactos, lo que significa que será un evento de anuncios muy puntuales; aún así podría haber algunas sorpresas.

Hay que mencionar que Nintendo no suele hacer transmisiones largas a diferencia de Xbox o PlayStation en algunos casos.

Nintendo Direct (Especial)

¿Cómo ver el Nintendo Direct de junio 2024 desde México?

Como muchas otras transmisiones de eventos de videojuegos, el Nintendo Direct de junio 2024 se podrá ver en vivo desde México.

Podrás ver el Nintendo Direct de junio 2024 desde México a través del canal oficial de YouTube de la desarrolladora (https://www.youtube.com/live/kX3BkD5PVUM).

No te preocupes si no puedes despertarte a las 8:00 AM, la presentación se mantendrá en el canal de Nintendo durante todo el día para que la revises cuando puedas.

Además de que los tráilers se subirán casi desde el momento en que sean dados a conocer en el Nintendo Direct, como ha pasado en ocasiones anteriores.

Nintendo Switch (Sara Kurfeß / Unsplash)

Con información de Nintendo