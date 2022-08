Captain Tsubasa: Rise of New Champions aún tiene mucha vida, Bandai-Namco anunció la salida de un nuevo DLC para el juego, el cual agrega nuevas historias y personajes.

El nuevo contenido de Captain Tsubasa: Rise of New Champions incluye escenarios y nuevos personajes para que los jugadores los desbloqueen, dentro de la trama del Junior Youth World Challenge.

Podemos jugar con versiones alternas de Tsubasa Ozora, los Tachibana y Juan Diaz, que tendrán nuevas habilidades y estarán disponibles para después de completar sus historias.

Este DLC de Captain Tsubasa: Rise of New Champions está disponible por separado o como parte del Pase de Misión del juego.

Hay que mencionar que de momento el DLC de Captain Tsubasa: Rise of New Champions sólo está disponible para las versiones de Nintendo Switch y PC.

Posteriormente llegará para la versión de PS4 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la misma Bandai-Namco prometió dar más detalles al respecto el próximo 31 de agosto de 2022.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha resultado un éxito para Bandai-Namco

Si bien Los Super Campeones tiene una buena base de fans en todo el mundo, había ciertas dudas sobre la aportación que podría ser Captain Tsubasa: Rise of New Champions al mundo de los videojuegos.

Sin embargo, a dos años del lanzamiento de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, se puede decir que el título ha cumplido las expectativas de la desarrolladora.

Esto lo podemos ver en que se mantiene el soporte a Captain Tsubasa: Rise of New Champions, cuando un juego no tiene una buena recepción, es común cancelar los planes de DLC a futuro.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (Bandai-Namco)

Este éxito se debe en gran parte a todas las actualizaciones que Bandai-Namco ha hecho a Captain Tsubasa: Rise of New Champions a lo largo de estos dos años.

Pues no sólo se ha agregado contenido de pago, también varios extras gratuitos, así como mejoras de desempeño en diversos aspectos criticados en la versión original del juego.

Aunque todo indica que muy pronto veremos el final de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, pues sólo falta que llegue un DLC y no hay indicios de que se desarrolle más al respecto.